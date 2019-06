Światowa gospodarka może przejść w przyszłości do czterodniowego tygodnia pracy – mówił podczas konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie premier Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Dmitrij Miedwiediew / SALVATORE DI NOLFI / PAP/EPA

Rozwój technologiczny prowadzi nie tylko do zmniejszenia miejsc pracy, ale także skrócenia czasu pracy. Jest bardzo prawdopodobne, że przyszłością jest czterodniowy tydzień pracy jako podstawa umów społecznych i pracowniczych - mówił Miedwiediew na konferencji.

Według premiera Rosji, przez dążenie do sukcesu i rozwoju kariery wielu pracowników jest zmęczonych i zestresowanych. To z kolei znacząco obniża ich wydajność.

Kiedy Henry Ford skrócił tydzień pracy z 48 do 40 godzin, doprowadziło to do wzrostu wydajności - mówił Miedwiediew. Ostatnio jedna z firm w Nowej Zelandii wprowadziła czterodniowy tydzień pracy. W rezultacie spadł poziom stresu, a wydajność wzrosła o 20 proc. Dzisiaj ludzie wypalają się w pracy, co prowadzi do niższej wydajności - dodał.

Oczywiście to wszystko jest bardzo skomplikowane, jeszcze nie w pełni rozwinięte. Wciąż trwają dyskusje - powiedział.

W zeszłym miesiącu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła wypalenie zawodowe jako przypadłość prowadzącą do wyczerpania i problemów psychicznych.