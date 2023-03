Irański wymiar sprawiedliwości jest nieugięty

Władze postanowiły przypomnieć obywatelom, że łamanie nakazów związanych z ubiorem obowiązującym w religii islamskiej spotka się z surowymi karami. Zdejmowanie hidżabu jest równoznaczne z okazywaniem wrogości Republice Islamskiej i jej wartościom. Osoby, które angażują się w to nienormalne działanie zostaną ukarane - oświadczył szef wymiaru sprawiedliwości Golam Husajn Mohseni Edżej.

Mieszkająca w USA Aldinedżad apeluje do społeczności międzynarodowej o wsparcie dla irańskich protestów. Wzywam aptekarzy z całego świata, aby wsparli swoich irańskich kolegów i koleżanki. Wiele kobiet straciło pracę z powodu zbrodni, jaką jest sprzeciwianie się prawom dotyczącym obowiązkowego hidżabu. Zmuszanie kobiet do noszenia hidżabu to obraza dla wszystkich kobiet i mężczyzn na całym świecie. Prawa człowieka to sprawa światowa. Okażcie swoją solidarność - apeluje aktywistka.