​Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador odrzucił apel ambasady Ukrainy o aresztowanie przywódcy Rosji Władimira Putina, jeśli ten przybędzie na ceremonię zaprzysiężenia meksykańskiej prezydent-elekt Claudii Sheinbaum w październiku.

Prezydent Rosji Władimir Putin / ALEXANDER VILF / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP

Nie możemy tego zrobić. To nie należy do nas - powiedział na konferencji prasowej meksykański przywódca.

Lopez Obrador odniósł się w ten sposób do środowego komunikatu ukraińskiej ambasady, która zaapelowała do władz Meksyku o aresztowania Putina, jeśli skorzysta on z zaproszenia i przyjedzie na ceremonię zaprzysiężenia Sheinbaum. Przypomniała, że Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) za zbrodnie wojenne, a Meksyk jest członkiem MTK.