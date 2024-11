Kilku uzbrojonych mężczyzn wtargnęło w sobotni wieczór do baru w mieście Querétaro w środkowym Meksyku i otworzyło ogień. Strzelali na chybił trafił, zabili co najmniej 10 osób, ranili 7. Jedna osoba została zatrzymana.

Miasto Queretaro w Meksyku. / Eye Ubiquitous / Rex Features/EAST NEWS / East News

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21:30 czasu lokalnego. Czterech bądź pięciu uzbrojonych mężczyzn przyjechało pickupem do baru Los Cantaritos w mieście Querétaro. To popularny lokal w centrum liczącego około 840 tys. miasta (położonego ok. 180 km na północ od Mexico City).