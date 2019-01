Sąd w Katowicach zdecydował, że były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski może opuścić areszt. W Sejmie premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefami klubów i kół parlamentarnych, by porozmawiać o zmianach legislacyjnych w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pojawiły się także nowe ustalenia w sprawie Michała Rosiaka, zaginionego studenta Politechniki Poznańskiej - przed zniknięciem wysłał zdjęcie. Grecja i Macedonia zakończyły trwający od ponad 25 lat spór i zawarły porozumienie - Macedonia zmieni nazwę na Republikę Macedonii Północnej. Taki był piątek w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy najważniejsze informacje z dnia.

Marek Chrzanowski opuści areszt

Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski, po blisko dwóch miesiącach spędzonych w areszcie wyjdzie na wolność. Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy wcześniejsze postanowienie sądu rejonowego, który nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Marek Chrzanowski ma opuścić areszt w sobotę rano.

Spotkanie w Sejmie. Morawiecki: Wykonaliśmy pierwszy dobry krok

Mam nadzieję, że wypracujemy wspólną wersję odpowiednich regulacji prawnych, które będą miały zapobiegać takim sytuacjom - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefami klubów i kół parlamentarnych. Tematem rozmów były propozycje zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jak zapewnił Morawiecki, uczestnikom spotkania udało się "w wielu aspektach porozumieć".

Szef rządu stwierdził, że "państwa bardzo silne, dojrzałe, charakteryzuje jedna rzecz: otóż tam klasa polityczna, rządzący, potrafią się porozumieć czasami ponad pewnymi bieżącymi sporami politycznymi, w sprawach, które są ważne dla społeczeństwa".

Nowe ustalenia ws. zaginionego studenta Politechniki Poznańskiej

Pojawiły się kolejne doniesienia w sprawie zaginionego Michała Rosiaka, studenta Politechniki Poznańskiej. Jak ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej", z telefonu 19-latka wysłano zdjęcie na Snapchacie. Chłopaka nagrały także kamery autobusu. Mija dokładnie tydzień, od kiedy 19-letni student zniknął bez śladu.

Zanim kamery miejskiego monitoringu i przejeżdżającego autobusu zarejestrowały po raz ostatni studenta Politechniki Poznańskiej Michała Rosiaka, chłopak bawił się w jednym z nocnych klubów na terenie Starego Miasta. Wyszedł z niego krótko przed pierwszą w nocy i ruszył w stronę dworca kolejowego Poznań Garbary.

Rada Warszawy przyjęła budżet. Opozycja: Trzaskowski oblał test

"Nie planujemy, ale nie rezygnujemy. Składałem obietnice, ale na 5 lat." To najczęściej powtarzane zdania Rafała Trzaskowskiego podczas debaty nad budżetem stolicy. Rada Warszawy w środku nocy przyjęła budżet na pierwszy rok prezydentury Trzaskowskiego. To był test wiarygodności i Rafał Trzaskowski ten test oblał - grzmiała opozycja, wyliczając obietnice z kampanii i puste pozycje w budżecie.

Chiński telefon dla Marka Suskiego. "Tajemnice państwowe mogą być zagrożone"

Sprezentowany przez Chińczyków telefon Marka Suskiego może stanowić zagrożenie dla tajemnic państwowych - tak w liście do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pisze poseł Nowoczesnej Adam Szłapka, członek sejmowej Komisji Służb Specjalnych. Opozycyjni członkowie komisji alarmują szefa ABW i czyli koordynatora służb specjalnych w sprawie szefa gabinetu premiera Morawieckiego.

W liście posła Adama Szłapki do szefa ABW Piotra Pogonowskiego czytamy, że taki otrzymany od Chińczyków telefon Huawei mógł być zainfekowany szpiegowskim oprogramowaniem. Suski - gdy go dostawał - był członkiem komisji specsłużb. Dziś jest szefem gabinetu premiera. Taki telefon jak - ostrzegają posłowie - może infekować inne aparaty.

Rosyjscy najemnicy polecieli do Wenezueli, by chronić Maduro

Rosyjscy najemnicy z tzw. grupy Wagnera przylecieli do Wenezueli, by wesprzeć prezydenta Nicolasa Maduro - informuje agencja Reutera, powołując się na własne źródła.

Prywatni żołnierze mieli przylecieć do Wenezueli w ciągu ostatnich kilku dni. W kraju wcześniej już znajdował się kontyngent rosyjskich najemników - przylecieli oni po wyborach prezydenckich w maju 2018 roku.

Incydent przed Pałacem Prezydenckim. 36-latek trafi do aresztu

Jest decyzja o trzymiesięcznym areszcie dla Tomasza S., który we wtorek potrącił w Warszawie policjanta a następnie staranował autem bramę do Pałacu Prezydenckiego. Decyzję w tej sprawie podjął warszawski sąd.

Zgodnie z wnioskiem prokuratury Tomasz S. spędzi czas aresztowania w zakładzie leczniczym. To specjalistyczny oddział w areszcie śledczym w Łodzi, gdzie przeprowadza się badania psychologiczne a także psychiatryczne aresztowanych i osadzonych. To zgodne z wnioskiem prokuratury ze względu na konieczność określenia poczytalności Tomasza S.

Gen. Skrzypczak: Niech ktoś powie podatnikowi, ile z pieniędzy, które MON wydaje, zostaje w kraju

Gen. Skrzypczak: Niech ktoś powie podatnikowi, ile z pieniędzy, które MON wydaje, zostaje w kraju Jakub Rutka /RMF FM

"W końcu stało się to, co było wypisywane od trzech lat. Wojska specjalne dostały pierwsze śmigłowce i wydaje się, że tych śmigłowców wojskom specjalnych wystarczy, ponieważ wydaje się, że ta przyszła wojna nie będzie się odbywała z użyciem tych śmigłowców. Nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe systemy uzbrojenia dyskwalifikują śmigłowce tego typu" - tak zakup śmigłowców Black Hawk dla wojska skomentował gen. Waldemar Skrzypczak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Cztery śmigłowce dla wojsk specjalnych wystarczą" - dodał.



Spór Grecji i Macedonii trwał 25 lat. "Mission imbossible zakończona"

Grecki parlament niewielką większością głosów poparł w piątek porozumienie z Macedonią o zmianie przez ten kraj nazwy na Republika Macedonii Północnej. Umożliwia to zakończenie trwającego od ponad 25 lat sporu między obydwoma państwami.

Za porozumieniem zagłosowało 153 deputowanych, przeciwko było 146, a jeden wstrzymał się od głosu. Sprawa w Grecji budziła duże kontrowersje i doprowadziła do rozpadu koalicji rządowej w tym kraju. Debata na temat zawartego w czerwcu 2018 r. porozumienia trwała 38 godzin, a głos zabrało w niej ponad 200 deputowanych.

Nauczyciele na L4 pod lupą ZUS. "To nagonka"

"To nieuprawnione działania" - tak Związek Nauczycielstwa Polskiego komentuje żądania ZUS, aby dyrektorzy szkół przesyłali listy z nazwiskami nauczycieli, których zwolnienia lekarskie budzą podejrzenia. Nauczyciele masowo biorą zwolnienia lekarskie, bo domagają się podwyżek płac. W ten sposób podwyżki wynagrodzeń zapewnili sobie policjanci i pracownicy administracyjni sądów.



PŚ w skokach. Stoch drugi w kwalifikacjach w Sapporo

Kamil Stoch zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi, lider klasyfikacji generalnej cyklu. W 1. serii wystąpi komplet sześciu Polaków.

Popularne aplikacje mają zostać zintegrowane

Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, planuje zintegrowanie WhatsAppa, Instagrama i Messengera - podaje "New York Times". Miałoby do tego dojść najpóźniej na początku 2020 roku.

Jaki ma być efekt planowanych zmian? "New York Times" podaje, że użytkownik Facebooka będzie mógł wysłać za pomocą Messengera zaszyfrowaną wiadomość do kogoś, kto korzysta tylko z WhatsAppa. Obecnie nie jest to możliwe.