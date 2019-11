Marcin Horała został pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego - węzła mającego zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy - poinformowała KPRM.

Premier Morawiecki powołał pana Horałę na Sekretarza Stanu oraz powierzył mu obowiązki Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego - podała na Twitterze Kancelaria Premiera.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju.

Marcin Horała - sylwetka

Marcin Horała (poseł PiS od 2015 r.) w poprzedniej kadencji Sejmu był - od lipca 2018 r. - przewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds. VAT. Jej celem było zbadanie prawidłowości działań organów i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienia wpływów z tytułu podatku VAT i akcyzy do budżetu w latach 2007-2015.



Jak mówił PAP, gdyby rząd PO-PSL poradził sobie z mafią VAT-owską nie byłyby potrzebne decyzje, które były bolesne dla społeczeństwa. W tym kontekście wymienił: "podwyższenie wieku emerytalnego", "zabranie pieniędzy z OFE", "podwyższenie głównej stawki VAT-u, która zwiększyła opłacalność wyłudzeń", a także "dwukrotne zwiększenie zadłużenia państwa". Całkowita luka VAT-owska, to jest 250 mld zł, ale gdyby ona była utrzymana na poziomie średniej europejskiej to mielibyśmy 150, 170, być może 200 mld zł więcej w budżecie - ocenił.



Horała uczestniczył też w pracach m.in. Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz w kilku podkomisjach i zespołach parlamentarnych.



Jak czytamy na e-stronie horala.pl, pracował też w zespołach: ds. Miast Polskich, ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, ds. budowy dróg ekspresowych S6 i S11 oraz ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji.



W latach 2006-2015 radny miasta Gdyni. Trzykrotnie (2006, 2010, 2014) zyskiwał zaufanie mieszkańców dzielnic: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo. Dwukrotnie (2010, 2014) zdobywał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów ze wszystkich list w okręgu. Autor programów samorządowych PiS dla Gdyni w roku 2006, 2010 i 2014 - czytamy.



Dodano, że w 2014 r. kandydował na prezydenta Gdyni, uzyskując 10.388 głosów gdynian, a w 2018 roku 18.788 głosów.



Horała jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 2004 roku ukończył wydział nauk społecznych oraz politologię, a w 2006 roku - wydział prawa i administracji.