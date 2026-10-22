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Kto usiądzie naprzeciw Putina w imieniu Europy? Politico: Trwają poszukiwania kandydata

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 października (12:46)

Europejskie państwa analizują możliwość wyznaczenia osoby, która reprezentowałaby je w bezpośrednich rozmowach z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie – podało Politico. Wśród potencjalnych kandydatów są prezydent Finlandii Alexander Stubb i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

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Kto usiądzie naprzeciw Putina w imieniu Europy? Politico: Trwają poszukiwania kandydata
Władimir Putin (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Dyskusja przyspieszyła po wizycie specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa w Rosji. Spotkał się on w Petersburgu z Putinem, przedstawiając propozycje dotyczące zakończenia wojny i powrotu do negocjacji z udziałem USA oraz Ukrainy.

Europejskie rządy obawiają się, że ustalenia między Waszyngtonem a Moskwą, zawarte bez ich udziału, mogłyby pominąć interesy Europy i osłabić stanowisko Kijowa.

Kto mógłby reprezentować Europę?

Prezydent Czech Petr Pavel opowiedział się za udzieleniem mandatu jednej osobie albo grupie negocjatorów. Jego zdaniem nie musieliby to być przedstawiciele UE czy NATO, lecz osoby upoważnione przez europejskich liderów.

Unia Europejska powinna wskazać osobę lub grupę osób, które przemawiałyby w imieniu Europy i otrzymały mandat od pozostałych przywódców do prowadzenia negocjacji – powiedział.

Atutami Alexandra Stubba, jednego z potencjalnych kandydatów, są dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz doświadczenie Finlandii w kontaktach z Rosją. Oprócz niego i Antonio Costy wymieniane są także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas

Część dyplomatów uważa jednak, że Costa mógłby być dla Moskwy bardziej akceptowalnym pośrednikiem. On sam miał jednak zaznaczyć podczas ubiegłotygodniowego szczytu UE, że na razie nie zamierza rozmawiać bezpośrednio z Putinem. 

Komisja Europejska podkreśla, że UE uczestniczy w przygotowaniach do ewentualnych negocjacji. Rozmowy w Oslo z udziałem przedstawicieli Ukrainy, USA i Europy dotyczyły m.in. kwestii terytorialnych, bezpieczeństwa Ukrainy i jej powojennej odbudowy. Nie uzgodniono dotąd, kto miałby reprezentować Europę w bezpośrednich rozmowach z Kremlem.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rosja Unia Europejska

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