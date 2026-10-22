Żołnierze pokonali 15 km w gazociągach. Ukraińska operacja na niespotykaną skalę

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Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły w obwodzie charkowskim podziemną operację kontrofensywną o kryptonimie „Wełes”. Ukraińscy żołnierze wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich wojskowych, a straty armii rosyjskiej wyniosły ponad 100 żołnierzy – poinformował 2. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartia”.

Kulisy akcji Ukraińców

Przed operacją przygotowywano żołnierzy do działań w zamkniętych przestrzeniach. Wyznaczono podziemną trasę i zastosowano własne rozwiązania technologiczne w zakresie łączności, nawigacji i podtrzymywania funkcji życiowych.

Działania pod ziemią i na powierzchni skoordynowano z uderzeniami dronów, m.in. za pośrednictwem wspólnego centrum koordynacyjnego z brygadą „Achilles” – relacjonuje ukraińska formacja.

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Według 2. Korpusu ukraińscy żołnierze pokonali 15 km w gazociągach, w których nie było światła, dostępu do systemu GPS ani stabilnej łączności radiowej. Jak podano, operacja pozwoliła przełamać impas na kupiańskim odcinku frontu i uniemożliwić siłom rosyjskim przedostanie się na tyły ukraińskich wojsk pod Kupiańskiem.

„Zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać”

Wiedzieliśmy, że przez obwód charkowski przebiegają magistrale gazowe, i byliśmy pewni, że przeciwnik spróbuje je wykorzystać. Rosjanie zamierzali użyć gazociągów do przedostania się na tyły naszych wojsk, dlatego sami zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać – wyjaśnił dowódca „Chartii” gen. Ihor Obolienski.

Jak dodał, ukraińscy żołnierze od początku obserwowali działania przeciwnika pod ziemią i analizowali stosowane przez niego metody.

Poznaliśmy ich doświadczenia (...) i przekształciliśmy to zagrożenie w naszą przewagę – podsumował.

Rosja uderzyła rakietami i setkami dronów. Osiem osób nie żyje Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak na Ukrainę. Według władz lokalnych i regionalnych w Kijowie oraz obwodach zaporoskim, charkowskim, chersońskim i donieckim zginęło osiem osób, a 55 zostało rannych.

Pierwsza operacja na taką skalę

„Chartia” określiła operację jako pierwszą na świecie kontrofensywę na taką skalę, która została przeprowadzona pod ziemią. Ukraińskie media informowały wcześniej o wykorzystywaniu przez rosyjskie wojska podczas działań bojowych podziemnej infrastruktury – nie tylko gazociągów, lecz także rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przypadki takie odnotowano m.in. pod Awdijiwką w obwodzie donieckim w styczniu 2024 r., podczas walk o Sudżę w obwodzie kurskim w Rosji w marcu 2025 r. oraz na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim we wrześniu 2025 r.

Rekordowe straty osobowe Rosji

Minionej doby, 21 października 2026 r., „Siły Obronne Ukrainy zneutralizowały 2250 rosyjskich okupantów” – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. „To najwyższy dzienny wskaźnik strat osobowych wroga od początku pełnoskalowej zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie” – zauważono.

Jak wskazano w komunikacie, pozostałe najwyższe dzienne straty osobowe Rosji to 2200 żołnierzy (19.12.2024 r.), 2100 żołnierzy (18.10.2026 r.), 2090 żołnierzy (27.09.2026 r.), a także 2030 żołnierzy (28.11.2024 r.).

„Od początku 2026 roku łączne straty osobowe rosyjskiego agresora wyniosły około 363 820. Od 24 lutego 2022 roku armia rosyjska straciła 1 572 790 żołnierzy” – podkreśliło ukraińskie wojsko.