Żołnierze pokonali 15 km w gazociągach. Ukraińska operacja na niespotykaną skalę

Kulisy akcji Ukraińców
Przed operacją przygotowywano żołnierzy do działań w zamkniętych przestrzeniach. Wyznaczono podziemną trasę i zastosowano własne rozwiązania technologiczne w zakresie łączności, nawigacji i podtrzymywania funkcji życiowych.
Działania pod ziemią i na powierzchni skoordynowano z uderzeniami dronów, m.in. za pośrednictwem wspólnego centrum koordynacyjnego z brygadą „Achilles” – relacjonuje ukraińska formacja.
Według 2. Korpusu ukraińscy żołnierze pokonali 15 km w gazociągach, w których nie było światła, dostępu do systemu GPS ani stabilnej łączności radiowej. Jak podano, operacja pozwoliła przełamać impas na kupiańskim odcinku frontu i uniemożliwić siłom rosyjskim przedostanie się na tyły ukraińskich wojsk pod Kupiańskiem.
„Zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać”
Wiedzieliśmy, że przez obwód charkowski przebiegają magistrale gazowe, i byliśmy pewni, że przeciwnik spróbuje je wykorzystać. Rosjanie zamierzali użyć gazociągów do przedostania się na tyły naszych wojsk, dlatego sami zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać – wyjaśnił dowódca „Chartii” gen. Ihor Obolienski.
Jak dodał, ukraińscy żołnierze od początku obserwowali działania przeciwnika pod ziemią i analizowali stosowane przez niego metody.
Poznaliśmy ich doświadczenia (...) i przekształciliśmy to zagrożenie w naszą przewagę – podsumował.
Pierwsza operacja na taką skalę
„Chartia” określiła operację jako pierwszą na świecie kontrofensywę na taką skalę, która została przeprowadzona pod ziemią. Ukraińskie media informowały wcześniej o wykorzystywaniu przez rosyjskie wojska podczas działań bojowych podziemnej infrastruktury – nie tylko gazociągów, lecz także rur wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przypadki takie odnotowano m.in. pod Awdijiwką w obwodzie donieckim w styczniu 2024 r., podczas walk o Sudżę w obwodzie kurskim w Rosji w marcu 2025 r. oraz na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim we wrześniu 2025 r.
Rekordowe straty osobowe Rosji
Minionej doby, 21 października 2026 r., „Siły Obronne Ukrainy zneutralizowały 2250 rosyjskich okupantów” – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. „To najwyższy dzienny wskaźnik strat osobowych wroga od początku pełnoskalowej zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie” – zauważono.
Jak wskazano w komunikacie, pozostałe najwyższe dzienne straty osobowe Rosji to 2200 żołnierzy (19.12.2024 r.), 2100 żołnierzy (18.10.2026 r.), 2090 żołnierzy (27.09.2026 r.), a także 2030 żołnierzy (28.11.2024 r.).
„Od początku 2026 roku łączne straty osobowe rosyjskiego agresora wyniosły około 363 820. Od 24 lutego 2022 roku armia rosyjska straciła 1 572 790 żołnierzy” – podkreśliło ukraińskie wojsko.