Prokuratura Korei Płd. wszczęła śledztwo przeciw prezydentowi Jun Suk Jeolowi oraz szefowi MSW i byłemu ministrowi obrony w związku z ich udziałem we wprowadzeniu stanu wojennego - podała agencja Yonhap. Według wiceministra obrony to szef tego resortu nakazał wysłanie wojsk do parlamentu.

Stan wojenny trwał zaledwie 6 godzin i został odwołany pod naciskiem parlamentu / JUNG YEON-JE/AFP/East News / Kim Jong Hjun, którego rezygnację ze stanowiska szefa resortu obrony prezydent przyjął w czwartek rano, w związku ze śledztwem został objęty zakazem podróżowania - przekazał Yonhap. Takich restrykcji nie ogłoszono wobec ministra spraw wewnętrznych Li Sang Mina, uznawanego przez opozycję za kluczowego uczestnika wtorkowych wydarzeń, ani wobec szefa państwa. Jest wniosek o impeachment prezydenta Partie opozycyjne skupione wokół Koreańskiej Partii Demokratycznej (KPD) w środę przedstawiły wniosek o impeachment prezydenta. Głosowanie ma się odbyć w sobotę wieczorem czasu lokalnego. KPD domaga się też, by w stan oskarżenia postawiony został były minister obrony, któremu zarzuca, że doradzał prezydentowi ogłoszenie stanu wojennego. Han Dong Hun, lider rządzącej Partii Władzy Ludowej, z której wywodzi się Jun, powiedział w czwartek, że poprosił prezydenta o opuszczenie ugrupowania, mimo że ma ono jednomyślnie zagłosować przeciwko wnioskowi o impeachment. Han wyjaśnił, że nie chodzi o obronę "niekonstytucyjnego stanu wojennego", ale zapobieżenie dalszemu chaosowi.



Wniosek o impeachment wymaga poparcia większości dwóch trzecich z 300 deputowanych. Opozycja i posłowie niezrzeszeni dysponują łącznie 192 mandatami.



We wniosku o impeachment deputowani napisali, że rozmieszenie wojsk w parlamencie po ogłoszeniu we wtorek nadzwyczajnego stanu wojennego "znacznie utrudniło udział w obradach" parlamentarzystom domagającym się odwołania tej decyzji. Takie działania stanowią bezpośrednie naruszenie zasadę podziału władzy - argumentowano. Wiceminister obrony: W pełni uznaję swoją odpowiedzialność Wiceminister obrony Kim So Ho powiedział w czwartek w parlamencie, że to Kim Jong Hjun nakazał żołnierzom infiltrację parlamentu i zablokowanie deputowanym wejścia na jego teren w dniu ogłoszenia stanu wojennego. Wiceminister twierdził, że sprzeciwił się rozmieszczeniu wojsk, jednocześnie przyznał, że nie zareagował skutecznie na rozwój wydarzeń. W pełni uznaję swoją odpowiedzialność i jestem gotów ponieść pełne konsekwencje - oświadczył, dodając, że o ogłoszeniu stanu wojennego dowiedział się z mediów. Zapytany o to, kto napisał dekret o stanie wojennym, Kim powiedział, że nie może potwierdzić nazwiska, ale chodzi o osobę spoza ministerstwa obrony.



Również w czwartek kontrolowane przez opozycję Zgromadzenie Narodowe przyjęło wnioski o impeachment szefa Komisji Audytu i Kontroli, któremu zarzucono niedopełnienie obowiązków podczas oceny nieprawidłowości związanych z relokacją siedziby prezydenta z Błękitnego Domu do kompleksu ministerstwa obrony w 2022 r. Taki sam wniosek przyjęto wobec trzech czołowych prokuratorów za to, że nie postawili pierwszej damy w stan oskarżenia po dochodzeniu w sprawie jej domniemanego udziału w manipulacji cenami akcji. Stan wojenny w Korei Południowej Prezydent Korei Południowej ogłosił we wtorek wieczorem czasu miejscowego stan wojenny, zapowiadając "eliminację sił antypaństwowych" i oskarżając opozycję o paraliżowanie prac rządu oraz sympatyzowanie z komunistyczną Koreą Północną. Wojsko wydało dekret, w którym zakazało działalności politycznej, pracy parlamentu i partii oraz narzuciło kontrolę sztabu zarządzającego stanem wojennym nad mediami. Po 6 godzinach, jeszcze przed świtem w środę, stan wojenny został odwołany. Zobacz również: Kłopoty prezydenta Korei Płd. Jest wniosek o impeachment