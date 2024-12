Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol znalazł się w ogniu krytyki po ogłoszeniu, a następnie zniesieniu stanu wojennego. Opozycja wzywa do jego dymisji i grozi impeachmentem, a związki zawodowe zapowiadają strajki, dopóki prezydent nie ustąpi – podały media.

Pierwsze publiczne wystąpienie Juna po zniesieniu stanu wojennego, planowane na dziś rano czasu lokalnego, zostało przełożone - podała agencja Yonhap, powołując się na kancelarię prezydenta.

Opozycja żąda dymisji

Opozycyjna Partia Demokratyczna (DP), która ma większość w parlamencie, ogłosiła w środę, że natychmiast rozpocznie procedurę impeachmentu wobec Juna, jeśli nie poda się on do dymisji.



Deklaracja stanu wojennego przez Juna była wyraźnym pogwałceniem konstytucji. To poważny akt rebelii i doskonały powód do impeachmentu - napisano w uchwale DP, przytaczanej przez agencję prasową Yonhap.



Wyraźnie pokazano całemu narodowi, że prezydent Jun nie może już normalnie rządzić krajem. Powinien ustąpić - oświadczył poseł DP Park Chan De.

Ogłoszenie stanu wojennego krytykowali też posłowie partii prezydenta, Partii Władzy Ludowej (PPP). Jej przewodniczący Han Dong Hun zażądał od Juna wyjaśnienia tej "katastrofalnej decyzji" oraz dymisji ministra obrony Kim Jong Hiuna.



Jako partia rządząca głęboko przepraszamy opinię publiczną za dzisiejszą katastrofalną sytuację - powiedział Han.

Jest zapowiedź bezterminowych strajków

Zrzeszająca 1,2 mln pracowników Koreańska Konfederacja Związków Zawodowych (KCTU), największa centrala związkowa w Korei Południowej, ogłosiła, że jej członkowie będą prowadzić bezterminowy strajk, dopóki Jun nie poda się do dymisji po próbie wprowadzenia stanu wojennego - przekazała stacja CNN.



Będziemy walczyć u boku ludzi (...) Członkowie KCTU przestaną pracować, zgodnie z wytycznymi w sprawie strajków, będą wzywać Jun Suk Jeola do ustąpienia za zdradę - napisano w komunikacie centrali. Zapowiedziała protesty w Seulu w środę.

Prezydent oskarżał opozycję o paraliżowanie prac rządu

Jun ogłosił we wtorek wieczorem czasu miejscowego stan wojenny, zapowiadając "eliminację sił antypaństwowych" i oskarżając opozycję o paraliżowanie prac rządu oraz sympatyzowanie z komunistyczną Koreą Północną. Wojsko wydało dekret, w którym zakazało działalności politycznej, pracy parlamentu i partii oraz narzuciło kontrolę sztabu zarządzającego stanem wojennym nad mediami.



Policja zablokowała wejścia do siedziby parlamentu, przed którą zgromadził się tłum przeciwników wprowadzenia stanu wojennego. Według mediów doszło do przepychanek. Do gmachu parlamentu weszli żołnierze sił specjalnych - informowała stacja BBC.



Opozycji udało się jednak zwołać sesję parlamentu, na której przy obecności 190 z 300 posłów Zgromadzenie Narodowe przyjęło uchwałę wzywającą do zniesienia stanu wojennego. Po głosowaniu żołnierze zaczęli opuszczać parlament, a wkrótce Jun ogłosił zniesienie stanu wojennego.