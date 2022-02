Brytyjska królowa Elżbieta II wyraziła życzenie, aby w przyszłości, kiedy jej syn książę Karol zostanie krółem, jego żona Kamila uzyskała tytuł "królowej małżonki". Wcześniej, jak twierdzą brytyjskie media, pojawiały się sugestie, że Kamila będzie musiała zadowolić się tytułem "księżnej małżonki".

Ślub Karola i Kamilii / STEFAN ROUSSEAU / PAP/PA

W liście opublikowanym w przeddzień 70. rocznicy wstąpienia na tron, czyli swojego Platynowego Jubileuszu, królowa napisała, że rocznica ta skłoniła ją do refleksji nad lojalnością i ciepłymi uczuciami, którymi obdarzali ją Brytyjczycy.

Królowa wyraziła nadzieję, że Karol i Kamila otrzymają w przyszłości takie same wsparcie.



Jest moim szczerym życzeniem aby, kiedy nadejdzie ten czas, Kamila była znana jako "Królowa Małżonka", kiedy będzie kontynuować jej lojalną służbę - napisała monarchini. Kamilla ma obecnie tytuł księżnej Kornwalii.



Rzecznik Clarence House, rezydencji Karola i Kamilii, oświadczył, że są oni "wzruszeni i uhonorowani słowami" słowami monarchini.



Jak zauważa Reuters list królowej, która wstąpiła na tron w 1952 roku i jest najdłużej panującą monarchinią w brytyjskiej historii, ostatecznie zatwierdza miejsce Kamilii w rodzinie królewskiej, w której początkowo była traktowana jak outsiderka. Przecina też spekulacje co do jej przyszłego tytułu po wstąpieniu księcia Karola na tron.



Są małżeństwem od 2005 roku

Karol i Kamila, wieloletni kochankowie, zawarli ślub cywilny w 2005 r. na zamku Windsor. Kamila była ulubionym tematem brytyjskich tabloidów od czasu tragicznej śmierci w 1997 r. pierwszej żony Karola, księżniczki Diany.



Już od długiego czasu Kamila wraz z Karolem regularnie reprezentuje rodzinę królewska podczas oficjalnych uroczystości.



Tytuł "królowej małżonki" zwyczajowo przysługiwał w brytyjskiej historii żonie panującego. Jednak po ślubie Karola i Kamilii zdecydowano, że gdyby Karol został królem będzie jej przysługiwać jedynie tytuł "księżnej małżonki".



W przypadku małżonków panującej monarchini obowiązywała inna praktyka. Zazwyczaj uzyskiwali oni jedynie tytuł "książę małżonek", jak w przypadku zmarłego w ub. roku męża Elżbiety II księcia Filipa i męża królowej Wiktorii księcia Alberta.



Dziś Elżbieta II stanie się pierwszym brytyjskim monarchą w historii obchodzącym 70-lecie panowania. Jednak główne obchody Platynowego Jubileuszu - podobnie jak było to w przypadku poprzednich okrągłych rocznic panowania - odbędą się na początku czerwca, kiedy przypada rocznica śmierci jej ojca Jerzego VI.