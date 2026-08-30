Kreml o spotkaniu Putin–Trump–Zełenski: Tylko po podpisy

Rzecznik Kremla podkreślił, że proces „uregulowania konfliktu” jest bardzo złożony i obejmuje wiele kwestii wymagających szczegółowych negocjacji.
Spotkanie prezydentów w celu omawiania tego wszystkiego byłoby absolutnie bezcelowe. Mogą się spotkać jedynie po to, by sfinalizować porozumienia – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Interfax.
Według niego to strona ukraińska nie chce zajmować się „realnym uregulowaniem” konfliktu.
Pieskow komentował w ten sposób informacje Axios, według których dyrektor CIA John Ratcliffe miał podczas wizyty w Moskwie zaproponować organizację spotkania z udziałem Putina, Trumpa i Zełenskiego.
Donald Trump mówił już w sierpniu 2025 roku, że rozpoczął przygotowania do trójstronnego szczytu. Liczył wówczas, że do rozmów dojdzie w ciągu dwóch tygodni. Spotkanie nie zostało jednak zorganizowane.
4 czerwca Wołodymyr Zełenski opublikował otwarty list do Władimira Putina, proponując bezpośrednie spotkanie w sprawie zakończenia wojny. Następnego dnia rosyjski przywódca, występując podczas Petersburskiego Forum Ekonomicznego, oświadczył, że nie widzi obecnie sensu w rozmowie z prezydentem Ukrainy.