Eurodeputowany Kosma Złotowski jest kandydatem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na stanowisko kwestora Parlamentu Europejskiego - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Głosowanie odbędzie się we środę.

Kosma Złotowski / Tytus Żmijewski / PAP

Kosma Złotowski cieszy się opinią pracowitego europosła, jest lubiany, ma kontakty wśród deputowanych innych frakcji. W poprzedniej kadencji odznaczył się między innymi raportem na temat transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach i wykroczeniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Nie wiadomo jednak, jaki wynikiem zakończy się środowe głosowanie będzie, i jak w przypadku Złotowskiego wyglądać będzie stosowanie nieformalnego "kordonu sanitarnego", o którym mówią europosłowie większości w PE.

Eurodeputowani Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO i PSL, zapowiedzieli, że przy wyborze będą brali pod uwagę to, czy kandydat jest z partii proeuropejskiej i szanującej zasady praworządności. A to może oznaczać trudności.

Nigdy nic nie wiadomo, dopóki głosowanie się nie odbędzie - mówi w rozmowie z RMF FM Kosma Złotowski.

Mamy negatywne doświadczenie sprzed 2,5 roku, gdy utrącono nam kwestora, Karola Karskiego, który miał bardzo dobre stosunki z wszystkimi posłami i sprawował tę funkcje przez 7 lat. [Stało się to] właśnie z powodu "kordonu sanitarnego" - powiedział Kosma Złotowski.

Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów. Stanowią razem z przewodniczącą PE i wiceprzewodniczącymi Prezydium Parlamentu Europejskiego, organ odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie instytucji.

PiS chciałby mieć także szefa komisji ds. petycji. Jak się dowiedzieliśmy jedynym przedstawicielem PiS, który będzie członkiem tej komisji, jest Bogdan Rzońca. Prawdopodobnie więc to on też będzie kandydatem EKR na szefa tej komisji.