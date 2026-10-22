Kościół walczy z tym „na podstawie samej Ewangelii”. Leon XIV wspomniał Jana Pawła II

„Kościół nie toleruje antysemityzmu”
Papież mówił o dialogu między religiami. Pokreślił, że z zadowoleniem przyjmuje okazję, aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy nadal budują relacje oparte na szczerości i wzajemnym szacunku między naszymi społecznościami.
Ta przyjaźń, zakorzeniona w naszym wspólnym dziedzictwie duchowym, wzywa nas również do obrony ludzkiej godności, służby ubogim, ochrony wolności religijnej i promowania sprawiedliwości i pokoju. Kluczowym elementem tego zobowiązania jest odrzucenie wszelkich form nienawiści i dyskryminacji religijnej oraz etnicznej – oświadczył Leon XIV.
Z okazji 60. rocznicy ogłoszenia deklaracji soborowej „Nostra Aetate” potwierdziłem, że Kościół nie toleruje antysemityzmu i walczy z nim na podstawie samej Ewangelii – dodał.
Podkreślił przy tym, że „różnice opinii, jakkolwiek głębokie, nigdy nie mogą rodzić uprzedzeń i wrogości, które podważają moralne fundamenty społeczeństwa”.
Leon XIV zaangażowanie na rzecz braterstwa jest szczególnie pilne
Papież zauważył, że spotkanie odbyło się w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II. Jak zaznaczył, „jego wysiłki ogromnie przyczyniły się do umacniania przyjaźni między Żydami i katolikami”.
W świecie zranionym przez przemoc i nieufność zaangażowanie na rzecz braterstwa jest szczególnie pilne. Świadectwo naszego braterstwa, które, mam nadzieję, będziemy w stanie ukazać poprzez konkretne gesty, z pewnością przyczyni się do budowania bardziej pokojowego świata, czego w głębi serca pragną wszyscy ludzie dobrej woli – powiedział Leon XIV.