Kościół walczy z tym „na podstawie samej Ewangelii”. Leon XIV wspomniał Jana Pawła II

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Papież Leon XIV powiedział podczas spotkania z delegacją Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego w czwartek w Watykanie, że Kościół nie toleruje antysemityzmu. Przypomniał wysiłki św. Jana Pawła II na rzecz umocnienia przyjaźni między Żydami i katolikami.

„Kościół nie toleruje antysemityzmu”

Papież mówił o dialogu między religiami. Pokreślił, że z zadowoleniem przyjmuje okazję, aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy nadal budują relacje oparte na szczerości i wzajemnym szacunku między naszymi społecznościami.

Nowe informacje o zdrowiu papieża. Jednoznaczna ocena lekarzy Leon XIV po usunięciu nowotworu płuca nie potrzebuje dalszego leczenia. Taką informację przekazali w najnowszym komunikacie lekarze opiekujący się papieżem.

Ta przyjaźń, zakorzeniona w naszym wspólnym dziedzictwie duchowym, wzywa nas również do obrony ludzkiej godności, służby ubogim, ochrony wolności religijnej i promowania sprawiedliwości i pokoju. Kluczowym elementem tego zobowiązania jest odrzucenie wszelkich form nienawiści i dyskryminacji religijnej oraz etnicznej – oświadczył Leon XIV.

Z okazji 60. rocznicy ogłoszenia deklaracji soborowej „Nostra Aetate” potwierdziłem, że Kościół nie toleruje antysemityzmu i walczy z nim na podstawie samej Ewangelii – dodał.

Podkreślił przy tym, że „różnice opinii, jakkolwiek głębokie, nigdy nie mogą rodzić uprzedzeń i wrogości, które podważają moralne fundamenty społeczeństwa”.

Papież rozmawiał z Zełenskim. Walka o uratowanie miasta Trzy dni po rozmowie z Władimirem Putinem papież Leon XIV rozmawiał w poniedziałek z Wołodymyrem Zełenskim. Poruszono m.in. kwestię odciętego od świata miasta Ołeszki.

Leon XIV zaangażowanie na rzecz braterstwa jest szczególnie pilne

Papież zauważył, że spotkanie odbyło się w dniu wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II. Jak zaznaczył, „jego wysiłki ogromnie przyczyniły się do umacniania przyjaźni między Żydami i katolikami”.

W świecie zranionym przez przemoc i nieufność zaangażowanie na rzecz braterstwa jest szczególnie pilne. Świadectwo naszego braterstwa, które, mam nadzieję, będziemy w stanie ukazać poprzez konkretne gesty, z pewnością przyczyni się do budowania bardziej pokojowego świata, czego w głębi serca pragną wszyscy ludzie dobrej woli – powiedział Leon XIV.