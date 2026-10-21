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Nowe informacje o zdrowiu papieża. Jednoznaczna ocena lekarzy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (22:37)

Leon XIV po usunięciu nowotworu płuca nie potrzebuje dalszego leczenia. Taką informację przekazali w najnowszym komunikacie lekarze opiekujący się papieżem.

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Nowe informacje o zdrowiu papieża. Jednoznaczna ocena lekarzy
Papież Leon XIV (fot. FABIO FRUSTACI) /PAP/EPA

W dniu dzisiejszym sporządzono definitywne raporty histopatologiczne oraz badania biologii molekularnej materiału pobranego podczas operacji chirurgicznej Ojca Świętego – czytamy w komunikacie, którego autorami są osobisty lekarz papieża, doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, który 13 października kierował zespołem operacyjnym.

Wyniki badań potwierdziły, że papież miał gruczolakoraka płuca. Jak zapewnili lekarze, po przeprowadzonej operacji nie jest konieczne dalsze leczenie. 

Leon XIV wrócił do Watykanu w sobotę. Stopniowo wznawiał codzienną aktywność. W środę spotkał się z tysiącami wiernych na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra. Dziękuję za wasze wsparcie, za wasze modlitwy, dziękuję Bogu za jego wielkoduszność. Ponawiamy naszą ufność w dobroć i miłosierdzie Boga - mówił do zgromadzonych. 

Trwają też przygotowania do podróży Leona XIV do Ameryki Południowej. Odbędzie się ona w dniach 6-17 listopada. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: papież Leon XIV Watykan

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