W tym miesiącu Komisja Europejska skontroluje dwa polskie konsulaty - w Chinach i na Filipinach - dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli. Kontrole te mają związek z tzw. aferą wizową i były zapowiedziane przez Brukselę w lutym podczas debaty w PE na temat tej afery.

O kontrolach zaplanowanych przez Komisję Europejską (KE) pisaliśmy w lutym.

W tych konsulatach będzie kontrola

Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, kontrole KE mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym miesiącu w Kantonie w Chinach i w Manili na Filipinach.

Chodzi o unijne misje w ramach oceny działania strefy Schengen. Kolejna ocena odbędzie się w marcu. Zespół ekspertów z państw członkowskich UE i Komisji odwiedzi polskie placówki w Kantonie (Chiny) i Manili (Filipiny) - przekazała dziennikarce RMF FM w Brukseli Anitta Hipper, rzeczniczka KE, odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne. Jak dodała, "celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu przestrzegane są unijne przepisy, w tym przepisy UE dotyczące przetwarzania wiz Schengen".

Czego ma dotyczyć?

W lutym podczas debaty w Parlamencie Europejskim szef dyrekcji odpowiedzialnej za granice Schengen Henrik Nielsen zapowiedział kontrole w polskich placówkach "jeszcze w tym półroczu". Wyjaśnił, że ta ocena polskich konsulatów "na pewno przyczyni się do lepszego poznania tematu" czyli afery wizowej.

Zapewnił, że nie chodzi o audyt tego, co stało się w przeszłości, ale o "przyjrzenie się całemu systemowi, zweryfikowanie czy jest on zgodny z Kodeksem Schengen i czy są podejmowane odpowiednie środki by unikać korupcji i oszustw".

Mechanizm oceny i monitorowania Schengen, jest kluczowym instrumentem zarządzania strefą Schengen - wyjaśnia Hipper. Umożliwia on identyfikację uchybień i słabych punktów.

Procedury po przeprowadzonej kontroli

Po wizycie w polskich konsulatach zespół oceniający napisze raport i ewentualnie - jeżeli znajdzie uchybienia - przedstawi zalecenia.

Następnie polskie władze będą miały dwa miesiące na przygotowanie planu działań naprawczych ze szczegółowym terminarzem ich wdrażania. Tylko w skrajnych przypadkach, gdy władze jakiegoś kraju nie podjęłyby odpowiednich działań naprawczych - sprawa może zakończyć się przywróceniem kontroli na granicach Schengen.