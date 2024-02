Nawet ok. miliona złotych mogła wynieść w sumie łapówka, jaką przyjął Edgar Kobos (współpracownik b. wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka - przyp. RMF FM) za wydanie polskiej wizy 607 osobom – oświadczył Michał Szczerba w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. „To są dane, które są już potwierdzone w zarzucie karnym” – przypomniał przewodniczący sejmowej komisji śledczej badającej aferę wizową. To - jak mówił - jest jeden wątek afery korupcyjnej wokół Piotra Wawrzyka, drugi dotyczy blisko 84 tys. osób. „Nagle kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyparowało. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z gigantycznym kanałem przerzutowym" - stwierdził.

607 osób to nie tysiące - zauważył prowadzący rozmowę dziennikarz RMF FM Piotr Salak. "Afera wizowa składa się z kilku wątków. Jeden to jest afera korupcyjna wokół Piotra Wawrzyka i za to wyleciał z rządu. To jest gigantyczna afera korupcyjna, o której w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wiedzieli wszyscy. I to jest tylko wycinek pokazujący, że poprzednia władza pozwalała na rozwój tego typu patologii. Drugi wątek afery dotyczy blisko 84 tys. osób. To osoby, o których mało kto wiedział do tej pory" - wyjaśniał Michał Szczerba. Opowiedział o programie, jaki powstał w 2020 roku, którego celem było ściągnięcie do Polski białoruskich informatyków bez pozwoleń o pracę. "W dosyć pokrętny sposób rozszerzono ten program na inne kraje świata, w tym na Rosję. Państwo polskie przez specjalny program wizowy, biznesowy, organizowany przez Morawieckiego i jego spółkę, wprowadzało Rosjan do Polski. Takich wjazdów było 3050" - wyliczał, dodając, że program ten w 2022 roku rozszerzono na wszystkie kraje świata. "Okazało, że w bardzo uproszczonej procedurze, bez pozwoleń na pracę, wpuszczano do Polski ludzi" - podkreślał. Szczerba przytoczył też wyliczenia straży granicznej, że tylko 13 proc. osób, które dostały wizę biznesową, przyjechało do Polski. "Nagle kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyparowało. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z gigantycznym kanałem przerzutowym. Kilkadziesiąt tysięcy osób wjechało na teren Schengen, być może pojechało dalej. Polska stworzyła gigantyczny kanał przerzutowy" - oświadczył przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej. Michał Szczerba o zeznaniach Kobosa: Wiarygodne Zdaniem Michała Szczerby zeznania, jakie Edgar Kobos złożył przed komisją, są wiarygodne. "One się pokrywają z zeznaniami innych świadków" - stwierdził rozmówca Piotra Salaka. Wyjaśnił też, że Kobos składał zeznania w trybie niejawny na prośbę prokuratury. Ujawnił też, że Kobos "dysponuje jeszcze wiedzą o bardzo szczegółowych wątkach związanych z finansowaniem działalności politycznej Piotra Wawrzyka". Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy.

Opracowanie: Joanna Potocka