Hongkońskie metro pozostaje nieczynne, a wiele sklepów zamknięto w związku z gwałtownymi protestami z poprzedniego wieczoru. Demonstranci niszczyli witryny, podpalali oddziały banków i stacje metra, a policja postrzeliła 14-latka ostrą amunicją.

Piątkowe protesty rozpoczęły się po ogłoszeniu przez szefową administracji Hongkongu Carrie Lam zakazu zakrywania twarzy podczas demonstracji. Lam skorzystała przy tym ze starych, niestosowanych od ponad pół wieku przepisów, dających jej olbrzymie uprawnienia w "sytuacji kryzysowej lub zagrożenia publicznego". Dzięki nim mogła wprowadzić zakaz z pominięciem parlamentu.

Ta ekstremalna przemoc pokazuje, że bezpieczeństwo publiczne w Hongkongu jest bardzo zagrożone. To właśnie jest konkretny powód, dla którego musieliśmy wczoraj skorzystać z przepisów kryzysowych i wprowadzić zakaz noszenia masek - powiedziała Lam w sobotnim wystąpieniu telewizyjnym.

Protesty przeciwko temu zakazowi oraz wykorzystaniu przez rząd regulacji kryzysowych trwają również w sobotę. Setki zamaskowanych demonstrantów utworzyły po południu żywy łańcuch w dzielnicy Tsim Sha Tsui na półwyspie Koulun. Setki innych, w tym wielu z maskami na twarzach, maszerowało w dzielnicy Causeway Bay na wyspie Hongkong.

Nie wiemy, co się wydarzy później, ale czuliśmy, że musimy wyjść i pokazać nasze podstawowe prawo do noszenia masek (...) Rząd musi się nauczyć, że nie może w ten sposób dusić Hongkończyków - powiedziała jedna z protestujących, 22-letnia Sue, cytowana przez agencję Reutera.

Policja przekazała w komunikacie, że "duże grupy protestujących" blokują ulice w wielu dzielnicach miasta, paraliżując ruch. "Po wielu bezskutecznych ostrzeżeniach funkcjonariusze policji używają teraz odpowiedniej siły, by przeprowadzić operację rozpędzania" demonstracji - napisano.

Zarząd sieci metra poinformował w sobotę po południu, że wciąż ocenia straty spowodowane piątkowymi aktami wandalizmu, i nie jest w stanie stwierdzić, kiedy ruch pociągów zostanie wznowiony.

Demonstranci atakowali również sklepy, kawiarnie i banki związane z Chinami kontynentalnymi lub z osobami, które publicznie potępiały trwające od prawie czterech miesięcy prodemokratyczne protesty. Chiński Bank of China przekazał, że niektóre jego oddziały zostały poważnie uszkodzone, a placówki kilku innych banków są w sobotę nieczynne.

W czasie piątkowych starć 14-letni chłopak został postrzelony ostrą amunicją w udo - podały hongkońskie media. Okoliczności tego zdarzenia nie są jasne, ale policja przyznała, że jeden z funkcjonariuszy w cywilu oddał strzał, gdy zaatakowała go grupa demonstrantów. Protestujący bili go kijami i rzucali w jego kierunku butelki zapalające.

Był to drugi przypadek postrzału ostrą amunicją, odkąd w czerwcu rozpoczęła się obecna fala protestów. We wtorek, w 70. rocznicę proklamowania komunistycznej ChRL, podczas starć ulicznych funkcjonariusz policji postrzelił jednego z atakujących go demonstrantów w klatkę piersiową.

Lam obiecała niedawno, że wycofa kontrowersyjny projekt umożliwienia ekstradycji do Chin kontynentalnych, który wywołał protesty. Nie przychyliła się jednak do żadnego z pozostałych postulatów protestujących. Żądają oni między innymi demokratycznych wyborów władz regionu oraz niezależnego śledztwa w sprawie działań rządu i policji, którą oskarżają o brutalność.