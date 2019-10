Propozycję omówienia możliwości diakonatu kobiet przedstawiono na trwającym w Watykanie synodzie biskupów na temat Amazonii - podał we wtorek oficjalny portal Vatican News. Trwa też debata nad kwestią święceń żonatych mężczyzn, by uporać się z brakiem księży.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Watykański portal w syntezie rozpoczętych w poniedziałek obrad poinformował, że w ich trakcie przedstawiona została propozycja "rozważenia możliwości święceń diakonatu dla kobiet po to, by podkreślić wartość ich powołania kościelnego".