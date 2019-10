Od momentu abdykacji i przejścia na emeryturę, Benedykt XVI rzadko pokazuje się w mediach. Tym razem jednak do sieci trafiły nagrania z wizyty, jaką złożyli mu nowi kardynałowie.

Wizyta nowych kardynałów u papieża Benedykta XVI / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Do wizyty doszło w sobotę 5 października na zakończenie konsystorza, w trakcie którego papież Franciszek mianował 13 nowych kardynałów. Razem z papieżem nowi kardynałowie wsiedli do busa i pojechali do klasztoru Mater Ecclesiae, w którym mieszka Joseph Ratzinger.

Na nagraniu udostępnionym przez Stolicę Apostolską widać, jak Benedykt XVI wita się z każdym gościem i krótko rozmawia przyciszonym głosem. Papież-emeryt momentami musi być podtrzymywany przez swojego sekretarza arc. Georga Gansweina.

Oświadczenie w sprawie wizyty wydał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. "Po krótkim powitaniu, w którym przypomniał nowym kardynałom o wartości wierności papieżowi, Benedykt XVI wraz z papieżem Franciszkiem udzielił im błogosławieństwa" - napisano.

Benedykt XVI nie jest papieżem od 6 lat

Benedykt XVI został papieżem 19 kwietnia 2005 w drugim dniu konklawe po śmierci Jana Pawła II.

11 lutego 2013 roku w czasie spotkania z biskupami wygłosił oświadczenie, w którym zadeklarował rezygnację z urzędu biskupa Rzymu. Papieżem był do 28 lutego. Jego następcą dwa tygodnie później został Jorge Maria Bergoglio i przyjął imię Franciszek.

Ratzinger ma 92 lata i mieszka w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie ogrodów watykańskich.