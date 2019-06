"Kinga przyleciała do USA na nasz prywatny koszt, (…) przebywa tu także na nasz prywatny koszt. Zapewniam, że polski podatnik nie dokłada do jej obecności w USA ani grosza" - oświadczył we wpisie na Twitterze Andrzej Duda. Prezydent i jego żona Agata Kornhauser-Duda przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych z oficjalną wizytą.

Po lewej: Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda oraz Melania Trump i Donald Trump podczas przyjęcia w Białym Domu (fot. PAP/EPA/ZACH GIBSON), po prawej: córka pary prezydenckiej RP Kinga Duda wśród gości przyjęcia (fot. PAP/RADEK PIETRUSZKA) /PAP /EPA

REKLAMA