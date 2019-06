"Mamy nadzieję, że pan prezydent odwiedzi nas w Polsce we wrześniu i będziemy mogli razem uczcić pamięć wszystkich tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej" - mówił Andrzej Duda o Donaldzie Trumpie w czasie wspólnej konferencji prasowej przywódców przed Białym Domem w Waszyngtonie. Trump ze swej strony przyznał, że "rozważa" ponowną wizytę nad Wisłą. "Być może we wrześniu ta wizyta nastąpi" - stwierdził amerykański prezydent.

Agata Kornhauser-Duda, Melania Trump, Andrzej Duda i Donald Trump / Radek Pietruszka / PAP

Najważniejszym punktem pierwszego dnia wizyty polskiego prezydenta za Oceanem było podpisanie przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa wspólnej deklaracji dot. zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce.

Po ceremonii podpisania dokumentu prezydenci spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej przed Białym Domem.

Andrzej Duda podziękował wówczas Donaldowi Trumpowi za zaproszenie do USA.

Razem z żoną chcemy podziękować panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi i jego małżonce Melanii za zaproszenie do Waszyngtonu, za możliwość odbycia kolejnej w ciągu ostatnich 10 miesięcy oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu - zaznaczył prezydent RP.

Podkreślił, że w sposób jednoznaczny pokazuje to, jak bardzo bliskie i dobre są dzisiaj kontakty między Warszawą i Waszyngtonem.

Wszyscy mamy nadzieję, że odwiedzi nas pan prezydent w Polsce we wrześniu i będziemy mogli razem uczcić pamięć wszystkich tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej - zadeklarował również Andrzej Duda.

Trump: Rozważam ponowną wizytę w Polsce

Donald Trump natomiast, pytany o to, czy zamierza odwiedzić Polskę we wrześniu, odparł: Rozważamy ponowną wizytę w Polsce. Nie wiem, co jest planowane w tym zakresie, ale być może we wrześniu ta wizyta nastąpi.

Amerykański przywódca zapytany został również o to, dlaczego Polska jest dla USA ważnym sojusznikiem.

Mam bardzo ciepłe odczucia wobec Polski i zawsze tak było, a teraz nawet idzie to dalej: dzięki relacji, którą rozwinęliśmy z waszym prezydentem i panią prezydentową - zaznaczył Donald Trump.

Polacy to niezwykli, twardzi, ciężko pracujący i inteligentni ludzie. I to, czego dokonaliście w Polsce przez ostatnich parę lat, to coś, co świat obserwuje z podziwem - podkreślił.

Duda: Wiele wskazuje na to, że Trump robi wszystko, by we wrześniu odwiedzić Polskę

W rozmowie z polskimi dziennikarzami Andrzej Duda przekazał, że "wystosował do pana prezydenta Trumpa zaproszenie na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej".

Pan prezydent to zaproszenie otrzymał i wszystko wskazuje na to, że prezydent Trump robi wszystko, by w tych uroczystościach wziąć udział. Jaki będzie szczegółowy program obecności pana prezydenta w Polsce, nie umiem powiedzieć - stwierdził prezydent RP.