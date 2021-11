​Ceny kawy na giełdzie sięgnęły najwyższego poziomu od dekady. Wszystko przez poważne problemy w Brazylii, Kolumbii i Wietnamie, czyli liderów w produkcji kawy. Zbiory są słabe, a poza tym dostawy są mocno utrudnione przez braki kontenerów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ceny kontraktów terminowych na kawę są obecnie dwa razy wyższe niż przed rokiem. Arabica jest najdroższa od listopada 2011 roku. Od sierpnia jej ceny wzrosły o 35 proc. Wszystko przez poważne problemy u największych producentów kawy - podaje "Bloomberg".

Przykładowo zbiory kawy w Brazylii były najpierw dotknięte długą suszą, a w czerwcu zanotowano największe przymrozki od 1994 roku. Słabsze zbiory są także w Kolumbii. Eksperci wskazują, że ceny lokalne w tych krajach już osiągnęły rekordowy poziom.

Na kawę wpływają także rosnące ceny nawozów oraz problemy z przewozem. Po poluzowaniu obostrzeń gospodarki rzuciły się do nadrabiania braków, przez co kontenery są na wagę złotach. Z powodu drogiego transportu w ostatnich miesiącach brazylijscy eksporterzy nie mogli wyeksportować miliona worków kawy. Także Wietnam, największy producent robusty, miał problemy z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Firmy zaczynają już odczuwać skutki kryzysu. Grupa Strauss, właściciel Doncafe i Amigo, poinformowała, że na biznes mocno wpływają rosnące ceny surowców. Z tego powodu podniesiono ceny m.in. na Ukrainie, w Rumunii, Serbii i Polsce.

Eksperci wskazują, że dla kawy idą ciężkie czasy nawet po rozwiązaniu problemów z transportem. Zmiany klimatyczne mocno bowiem wpływają na uprawy. W badaniu opublikowanym w "Journal of Environmental Economics and Management" naukowcy szacują, że w ciągu trzech najbliższych dekad zbiory spadną o ok. 10 proc.