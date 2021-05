W amerykańskim stanie Floryda za aprobatą zarówno Republikanów jak i Demokratów uchwalono prawo, zgodnie z którym platformy społecznościowe będą karane za blokowanie kont polityków. Ustawa czeka na podpis gubernatora Rona DeSantisa, sojusznika byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Według nowego prawa, media społecznościowe będą mogły zawieszać konta polityków, ale jedynie na okres 14 dni.

Za przekroczenie tego terminu naliczane będą kary pieniężne w wysokości 250 tys. dolarów za każdy dzień zwłoki w przywróceniu użytkownika na platformie.

Firmy technologiczne chcą obalić ten pomysł

BBC informuje, że chociaż ustawa została przyjęta w stanowej Izbie Reprezentantów oraz Senacie, może zostać zaskarżona w sądzie. Firmy technologiczne chcą ją obalić na podstawie pierwszej poprawki do konstytucji USA, która zakazuje ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń.



Ustawa zawiera jednak klauzulę, która zwalnia z przestrzegania tego prawa firmy, które są "właścicielami i operatorami parków lub kompleksów rozrywkowych", czyli m.in. the Walt Disney Company, do których należy popularny park rozrywki położony w Orlando na Florydzie.



Donald Trump ma zablokowane konto na Twitterze oraz jest zawieszonym użytkownikiem na Facebooku i YouTube od stycznia, kiedy jeszcze za jego prezydentury doszło w Waszyngtonie do ataku na Kapitol zwolenników ówczesnego szefa państwa.

Odkąd Trump opuścił urząd - jak donoszą media - spędza wiele czasu na Florydzie i utrzymuje przyjazne stosunki z gubernatorem DeSantisem oraz innymi wysoko postawionymi Republikanami w tym stanie.

