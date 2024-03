Król Wielkiej Brytanii Karol III zapewnił, że choć nie mógł wziąć udziału w tradycyjnym nabożeństwie Wielkiego Czwartku, to zgodnie z przyrzeczeniem koronacyjnym nadal całym sercem służy narodowi. W uroczystościach zastąpiła go żona, królowa Kamila.

Nabożeństwo w katedrze w Worcester / JUSTIN TALLIS / Avalon / PAP/EPA

Zobacz również: Karol III wraca do królewskich obowiązków

Monarcha po zdiagnozowaniu u niego na początku lutego nowotworu wycofał się z udziału w publicznych wydarzeniach, ale w katedrze w Worcester, gdzie odbyły się tegoroczne uroczystości, wyemitowano nagrane przez niego przesłanie wielkanocne. Powiedział w nim, że nabożeństwo Wielkiego Czwartku zawsze ma specjalne miejsce w jego sercu.

Po odczytaniu fragmentu z Ewangelii św. Jana, opowiadającym, jak Jezus umył nogi apostołom, Karol III powiedział, że czyniąc to, Jezus dał "przykład tego, jak powinniśmy służyć i troszczyć się o siebie nawzajem" - i jak jako naród "potrzebujemy i czerpiemy ogromne korzyści z tych, którzy wyciągają do nas rękę przyjaźni, zwłaszcza w potrzebie".

Przypomniał mu o zobowiązaniu, które złożył na początku swojego panowania, by podążając za przykładem Chrystusa, "to nie jemu służono, ale by on służył".

To zawsze starałem się robić i nadal robię całym sercem. To jest moja szczególna modlitwa dzisiaj, aby przykład naszego Pana służenia sobie nawzajem mógł nadal nas inspirować i wzmacniać wszystkie nasze społeczności - powiedział.

Królowa Kamila / Adam Vaughan / PAP/EPA

Brytyjską, wywodzącą się jeszcze ze średniowiecza, tradycją Wielkiego Czwartku jest rozdawanie przez monarchę symbolicznej jałmużny osobom starszym jako podziękowania im za działalność na rzecz lokalnych parafii i społeczności. Jałmużnę - nazywaną Maundy Money - w zastępstwie Karola III wręczała królowa Kamila.

Są to dwie sakiewki ze specjalnie wybitymi monetami - biała, w której są monety o nominałach 1, 2, 3 i 4 pensów, o łącznej wartości tylu pensów, ile lat ma aktualnie panujący monarcha, oraz czerwona z dwiema okolicznościowymi monetami o nominałach 50 pensów i 5 funtów. Sakiewki otrzymuje tylu mężczyzn i tyle kobiet, ile lat liczy monarcha, czyli w tym roku było to po 75 osób.

We wtorek Pałac Buckingham poinformował, że Karol III weźmie udział w mszy Niedzieli Wielkanocnej w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. W mszy uczestniczyć będą także inni członkowie rodziny królewskiej, ale nie będzie wśród nich następcy tronu, księcia Williama, jego żony księżnej Kate i ich dzieci. Kate w miniony piątek ujawniła, że u niej również wykryto nowotwór.