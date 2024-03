Od 1 września planowane jest wprowadzenie wspólnego biletu miesięcznego na komunikację miejską w Szczecinie i Stargardzie oraz przejazdy w Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Aglomeracyjny bilet pozwoli pasażerom zaoszczędzić nawet ponad 170 zł na funkcjonujących dziś tzw. sieciówkach.

/ Shutterstock

Miesięczny bilet aglomeracyjny - w podstawowym wariancie - obejmował będzie połączenia kolejowe: Szczecin-Stargard, Szczecin-Gryfino, Szczecin-Goleniów oraz komunikacją miejską w Szczecinie.

Kosztować ma 250 zł. Korzystający z połączeń kolejowych tylko na terenie Szczecina (plus autobusy i tramwaje) zapłacą 150 zł.

Natomiast wariant rozszerzony o komunikację miejską w Stargardzie - kosztować ma poniżej 300 zł. Będą również ustawowe ulgi dla uczniów, studentów, emerytów.

"Jednym z głównych założeń uruchomienia SKM jest właśnie wspólny bilet, który wprowadzamy od 1 września. To ma zachęcić mieszkańców Szczecina i regionu do korzystania z transportu zbiorowego. Odnosząc cenę biletu aglomeracyjnego do kosztów zakupu biletów okresowych, będzie to duża oszczędność" - poinformował Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizuje projekt SKM.



SKM ma służyć przede wszystkim dojeżdżającym codziennie do pracy, do szkoły, na uczelnie. Teraz kolejowy bilet miesięczny na trasę Stargard-Szczecin kosztuje 343 zł. Bilet miesięczny Goleniów - Szczecin 309 zł.

Wprowadzenie wspólnego biletu zapowiadane jest na 1 września 2024 r., ale wcześniej to rozwiązanie ma być testowane. "Testy zaczną się miesiąc wcześniej. Będą już karty aglomeracyjne, ale też oczywiście możliwość zakupu biletów przez smartfon" - podsumował Walaszkowski.