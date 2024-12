Nagrania z katastrofy wyemitowane przez telewizję YTN pokazały maszynę linii Jeju Air sunącą z dużą prędkością po pasie startowym i zderzającą się czołowo z betonową ścianą poza pasem do lądowania.



Komendant straży pożarnej w Muan Li Dzung Hiun powiedział, że śledczy analizują możliwe przyczyny katastrofy, w tym udział ptaków i warunki pogodowe. Ministerstwo transportu Korei Płd. ogłosiło, że wieża kontroli lotów ostrzegła pilotów samolotu przed możliwym uderzeniem ptaka krótko przed tragedią.



Co wiadomo o ofiarach?

Samolotem leciało 181 osób (dwie z nich pochodziły z Tajlandii, a reszta to obywateli Korei Południowej). Uratować udało się jedynie dwie osoby, kobietę i mężczyznę - członków załogi. Ratownicy odnaleźli ich w części ogonowej Boeinga.



Ministerstwo transportu Korei Płd. określiło katastrofę najtragiczniejszym wypadkiem lotniczym z udziałem południowokoreańskich linii od prawie trzydziestu lat.

Katastrofa samolotu w Korei Południowej / Maciej Zieliński / PAP

Pełniący obowiązki prezydenta Korei Płd. Czoi Sang Mok ogłosił żałobę narodową, która potrwa do 4 stycznia.



Przedstawiciel ministerstwa transportu poinformował, że odzyskano już dane lotu i rejestratory rozmów w kokpicie z czarnej skrzynki, co umożliwi zbadanie przyczyn katastrofy. Pas startowy na lotnisku w Muan będzie zamknięty do 1 stycznia.