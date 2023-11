Europa jest zaniepokojona

Milei przyjął ryzykowną taktykę. Prezydent zapowiedział, że nie zamierza współpracować z "krajami komunistycznymi" takimi jak Brazylia pod rządami prezydenta Luiza Inácio Lula da Silvy i Chiny pod rządami Xi Jinpinga. Problem w tym, że Chiny i Brazylia są dzisiaj dwoma największymi partnerami gospodarczymi Argentyny...

Prezydent elekt Argentyny Javier Milei zapowiedział w poniedziałek, że swoje pierwsze podróże zagraniczne, jeszcze przed zaprzysiężeniem, odbędzie do USA, a następnie do Izraela.

Postać Milei budzi jednak obawy o jakość przyszłej współpracy z Europą. Zwycięstwo libertarianina może oznaczać koniec marzeń o umowie między Unią Europejską, a jej odpowiednikiem w Ameryce Łacińskiej - Mercosur.

Milei groził opuszczeniem Mercosuru, do którego należą Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj - a organizację nazwał "fenomenalną porażką" i "unią celną niskiej jakości".

Bruksela i kraje należące do Mercosuru, chcą podpisać umowę o współpracy do końca tego roku. Do tej pory problemem była kwota, jakiej za złożenie podpisów żądały od UE kraje amerykańskie (ok. 12,5 mld euro). Dziś może się okazać, że o międzykontynentalnej współpracy, bądź jej braku zadecyduje "El Loco".