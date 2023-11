Nawet żołnierze IDF krytykują oficjalny przekaz

Konwencje zapewniają szpitalom szczególną ochronę w czasie konfliktów zbrojnych, którą jednak można utracić. Izrael od początku wojny próbuje przekonywać, że placówki medyczne w Gazie służą Hamasowi jako przykrywka do prowadzenia terrorystycznej działalności. Pod koniec października rzecznik IDF Daniel Hagari przekazał, że pod szpitalem Al-Shifa znajduje się podziemny kompleks, używany przez Hamas jako jedna z centrali zarządzania operacjami wojskowymi. I tu pojawia się problem.

Dotychczasowe dowody na to, że pod największym szpitalem Gazy znajdowała się główna siedziba Hamasu, są po prostu niewystarczające. Izraelscy urzędnicy twierdzą, że na terenie placówki znajdują się jeszcze nieodkryte struktury, a bojownicy mieli na dodatek dużo czasu na zatarcie śladów, gdy wycofywali się pod wpływem presji IDF. Fakty są jednak takie, że konwencja genewska nie wspomina o tym, że można atakować szpital, gdy stwierdzi się tam obecność broni i amunicji. Izrael musi pokazać światu coś więcej. Rzecz w tym, że bardzo trudno będzie to uczynić.

Brytyjski "The Economist" powołując się na anonimowych przedstawicieli izraelskiej armii, twierdzi, że komunikaty Hagariego wzbudziły dużą konsternację wśród żołnierzy. Twierdzą oni, że słowa o "siedzibie Hamasu pod Al-Shifa" spowodowały stworzenie kompletnie nierealistycznego obrazu i niepotrzebnie wyolbrzymiły rolę bazy w Al-Shifa. "Nawet urzędnicy izraelskiego wywiadu nie wierzą, że obecnie główna siedziba grupy - o ile taka istnieje - znajduje się pod szpitalem. Mówią, że prawdopodobnie przenieśli się do Khan Younis, miasta w południowej Gazie, które leży poza obecną strefą działań Izraela" - pisze "The Economist" i tłumaczy, że struktura dowodzenia Hamasu jest płynna, a wojskowe skrzydło organizacji, Brygady Kassama, nie ma ani jednej oficjalnej siedziby, ani tym bardziej stałych baz.

IDF wykorzystuje sztuczną inteligencję do stworzenia "banku celów", czyli potencjalnych baz i istotnych punktów na mapie Hamasu. Ta powstaje na bazie zdjęć satelitarnych i obserwacji lotniczych. Mimo zaprzęgnięcia do pracy najnowocześniejszych technologii - wyniki są nieprzejrzyste.

Władze Izraela będą musiały prędzej czy później zmierzyć się z krytyką, a być może nawet z wyrokami prawa międzynarodowego. Czerwony Krzyż podaje, że armia jest zobowiązana do przerwania ataku, jeśli "obiekt nie spełnia kryteriów prowadzących do utraty statusu chronionego" - to oznacza, że IDF powinno było zatrzymać uderzenie w momencie, w którym bojownicy Hamasu uciekli ze szpitala. Izraelczycy przekonują jednak, że Al-Shifa nie przestał być obiektem wojskowym i dlatego do końca pozostanie celem dla armii. Pytanie, czy w takie tłumaczenia uwierzą trybunały.