Nienotowany od ponad 60 lat spadek udziału Chin w globalnym wzroście gospodarczym pokazuje, jak silnego tąpnięcia doświadcza ekonomia Państwa Środka. Wartość światowej produkcji jednak rośnie – głównie za sprawą Stanów Zjednoczonych, ale także Indii, Indonezji, Meksyku, Brazylii i Polski – pisze brytyjski „Financial Times” w opinii, której autorem jest Ruchir Sharma, szef Rockefeller International.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Komunistyczne Chiny pod władzą Mao Tse-Tunga i w czasach wprowadzonej przez niego reindustrializacji, w latach 60. i 70. XX wieku pogrążyły się w zapaści gospodarczej. Rządzący w Pekinie jego następcy w latach 80. XX wieku otworzyli kraj na świat i wprowadzili na ścieżkę błyskawicznego rozwoju.

Jak zauważa Ruchir Sharma, udział Chin "w globalnej gospodarce wzrósł niemal dziesięciokrotnie z poniżej 2 proc. w 1990 roku do 18,4 procent w 2021 r. Żaden naród nigdy nie awansował tak daleko i tak szybko".

Jednak w 2022 r. udział Chin w światowej gospodarce spadł, a w 2023 r. ten spadek się pogłębi. Teraz wynosi on 17 proc. Ten dwuletni spadek łącznie o 1,4 pkt proc. nie przytrafił się Chinom od lat 60. zeszłego wieku - zwraca uwagę autor publikacji w "FT".

"Chiny dążą do odzyskania statusu imperium, który posiadały od XVI do początku XIX wieku, kiedy to ich udział w światowej produkcji gospodarczej osiągnął szczyt na poziomie 1/3, ale cel ten może wymykać się spod kontroli. Upadek Chin może zmienić porządek świata" - stwierdza Ruchir Sharma.

Świat tymczasem nie stoi w miejscu i globalna gospodarka rośnie - o 8 bln dolarów w 2022 r. i 2023 r - podkreśla "FT".

W największym stopniu jest to zasługa Stanów Zjednoczonych, których wkład w ten wzrost sięga 45 proc.

W 50 proc. o tym, że światowa gospodarka rośnie, decyduje prężność krajów wciąż określanych jako wschodzące.

"Połowa (wyniku - przyp. red.) krajów wschodzących będzie pochodzić z zaledwie pięciu z nich: Indii, Indonezji, Meksyku, Brazylii i Polski. Jest to uderzająca oznaka możliwego przesunięcia władzy w przyszłości" - stwierdza Ruchir Sharma na łamach "FT".