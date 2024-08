Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że premier Indii Narendra Modi odwiedzi wkrótce Polskę i Ukrainę - informuje AFP. Nie ujawniono jednak daty wizyty.

Premier Indii Narendra Modi / HARISH TYAGI / PAP/EPA

To ma być pierwsza podróż Modiego na Ukrainę i pierwsza do Polski indyjskiego premiera od prawie 45 lat. Termin wizyty ma zostać ujawniony przez MSZ Indii w najbliższym czasie.

Według indyjskich mediów, szef rządu przyleci do Warszawy w środę. Ma się z nim spotkać zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Andrzej Duda - wynika z informacji, jakie uzyskała PAP ze źródeł dyplomatycznych. Podczas rozmów mają być poruszane kwestie związane z m.in. polityką międzynarodową i współpracą, także gospodarczą, obu krajów.

Następnie - w piątek - Modi odwiedzi Ukrainę. Tam ma spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a w sobotę - 24 sierpnia, gdy przypada Dzień Niepodległości Ukrainy - z przedstawicielami rządu w Kijowie.

Zachód zaniepokojony relacjami indyjsko-rosyjskimi

Komentatorzy podkreślają, że wizyta Modiego w Kijowie odbędzie się zaledwie parę tygodni po jego spotkaniu z Władimirem Putinem w Moskwie. W dniu, w którym indyjski polityk spotkał się z rosyjskim dyktatorem, Rosjanie dokonali uderzenia rakietowego na szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie, w którym zginęło 37 osób, w tym troje dzieci.

Indie są również krytykowane za to, że nadal handlują z Rosją, podczas gdy zachodnie państwa nałożyły sankcje za jej inwazję na Ukrainę.

Indie powstrzymują się od bezpośredniego obwiniania Rosji za to co Moskwa nazywa specjalną operacją wojskową, jednocześnie wzywając sąsiadów do rozwiązania konfliktu poprzez dialog i dyplomację - pisze agencja Reutera.

Zaniepokojenie relacjami indyjsko-rosyjskimi wyrażają także Stany Zjednoczone. Amerykanie starają się wzmocnić więzi z Delhi, które mają być przeciwwagą dla rosnących w siłę Chin. Indie starają się pogłębić relacje z Zachodem i w tym samym czasie utrzymywać dobre stosunki z Rosją.