Jedną z głównych cech tego programu, jest to, że został on od początku zaprojektowany do produkcji, także na dużą skalę. Jeśli nie tworzysz uzbrojenia na szeroką skalę, jego właściwości nie mają większego znaczenia - dodał LaPlante.

Kontrakt przyniesie firmie straty

Northrop Grumman poinformowała, że z powodu wysokich kosztów pracy czy inflacji, rządowy kontrakt początkowo przyniesie same straty, ok. 1.5 mld dolarów. Włodarze firmy dodają, że projekt będzie opłacalny dopiero do uruchomieniu pełnej produkcji.