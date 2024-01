"Rosja zwyczajowo przedkłada wydatki wojskowe nad reinwestowanie w infrastrukturę publiczną, a szczególnie dzieje się tak od czasu jej inwazji na Ukrainę w 2022 roku" - zaznaczyło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Wiele rządów regionalnych zostało zmuszonych do wzięcia na siebie części kosztów operacji poprzez zmniejszenie wpływów z budżetu federacji oraz konieczność sfinansowania lokalnych oddziałów ochotniczych, co prawdopodobnie nadwyrężyło ich budżety i wymusiło pewne cięcia w wydatkach na utrzymanie sieci. Dodatkowo mobilizacja prawdopodobnie spowodowała braki pracowników we wszystkich sektorach, w tym wśród wykwalifikowanych inżynierów ciepłownictwa i hydraulików" - dodaje.

Jak informują brytyjskie agencje wywiadowcze, prezydent Putin polecił ministrowi ds. sytuacji nadzwyczajnych, Aleksandrowi Kurenkowi, aby zapewnił mieszkańcom dostawy ogrzewania i elektryczności. Działania mają być powiązane z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, o które Putin ma być zaniepokojony.