W wieku 96 lat zmarł Jean-Marie Le Pen - francuski polityk i założyciel skrajnie prawicowej partii Front Narodowy (obecnie funkcjonującej pod nazwą Zjednoczenie Narodowe). O jego śmierci poinformowała agencja AFP i BFM TV.

Jean-Marie Le Pen na zdj. z 2011 r. / Chaumontel Anthony-PANORAMIC / PAP/PANORAMIC

Jean Marie Le Pen w latach 50. XX wieku dołączył do Legii Cudzoziemskiej, jako oficer służb specjalnych uczestniczył również w wojnie w Algierii. W 1956 roku po raz pierwszy został wybrany do Zgromadzenia Narodowego.

Le Pen był deputowanym francuskiego parlamentu i europosłem. Pięciokrotnie startował w wyborach prezydenckich - w 1974, 1988, 1995, 2002 i 2007 roku.

Senior rodu Le Pen wielokrotnie publicznie głosił poglądy antysemickie i rasistowskie. To prowadziło do procesów sądowych m.in. za podżeganie do nienawiści rasowej oraz negowanie Holokaustu.

Jean-Marie Le Pen na zdjęciu z 2019 r. / Roses Nicolas/ABACA / PAP/Abaca

Jean-Marie Le Pen przez wiele lat był liderem partii, którą założył - Frontu Narodowego. Obecnie ugrupowaniem, które zmieniło nazwę na Zjednoczenie Narodowe, kieruje jego córka - Marine Le Pen. Jest ono jedną z najważniejszych sił politycznych we Francji.

W 2015 r. Jean-Marie Le Pen został wykluczony z Frontu Narodowego. Taką decyzję podjęto m.in. w związku z umniejszaniem eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej i obroną marszałka Philippe'a Petaina, który stał wówczas na czele marionetkowego państwa francuskiego ze stolicą w Vichy.

Jean-Marie Le Pen i jego córka Marine na zdj. z 2015 r. / YOAN VALAT / PAP/EPA

Jean-Marie Le Pen od dłuższego czasu borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ok 1,5 roku temu polityk doznał udaru mózgu.