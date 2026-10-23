Zawieszenie broni w Oleszkach między Rosją i Ukrainą. Melania Trump w głównej roli

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Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni w mieście Oleszki – poinformował Biały Dom. Celem jest umożliwienie dotarcia pomocy humanitarnej i przygotowanie ewakuacji ludności cywilnej. Rozejm, który zacznie obowiązywać 29 października, ma być efektem interwencji pierwszej damy USA Melanii Trump.

„Pierwsza dama USA Melania Trump zapewniła zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą w kontrolowanym przez Rosję mieście Oleszki. Tymczasowy rozejm rozpocznie się 29 października” - poinformował w piątek Biały Dom, nie podając jednak, jak długo on potrwa.

„Oba państwa zgodziły się na tymczasowe wstrzymanie wszelkich działań wojennych w Oleszkach, aby umożliwić wjazd pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej przez wyznaczony bezpieczny korytarz” – czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Jak dotąd nie ma oficjalnego potwierdzenia od obu stron konfliktu.

Melania Trump: Życzenia każdej rodziny będą wiernie respektowane

„Przywódcy cywilni obu krajów, niebędący członkami wojska, będą wspólnie odwiedzać mieszkańców Oleszek w ich domach i ustalać, jakiego poziomu pomocy potrzebują. Mieszkańcy, którzy zechcą się ewakuować, otrzymają skoordynowane wsparcie i transport do preferowanego miejsca docelowego. Przewiduję, że niektórzy będą chcieli udać się do Rosji, a inni na Ukrainę” – przekazała w oświadczeniu żona prezydenta USA.

Dodała, że wysiłkom tym towarzyszyć ma ekipa dziennikarzy z „bezstronnego” medium z USA, która będzie dokumentować proces.

„Będzie to miało duże znaczenie w zapewnieniu, że życzenia każdej rodziny będą wiernie respektowane” - oświadczyła Trump.

Jak zaznaczyła, o tragicznej sytuacji mieszkańców frontowej miejscowości dowiedziała się we wrześniu podczas wizyty w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Melania Trump do tej pory znana była m.in. z działań na rzecz powrotu ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję podczas wojny do ich rodzin.

Tysiące ludzi uwięzionych w Ołeszkach. Jedyna droga ewakuacji jest zaminowana Ukraina i Rosja negocjują ewakuację mieszkańców okupowanego przez wojska rosyjksie miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Sytuacja jest tam krytyczna. Panuje głód, brakuje leków, a nawet wody. Poinformował o tym rzecznik praw…

Trudna sytuacja w Oleszkach

Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Oleszek.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W czerwcu 2023 roku zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Oleszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Szefowa administracji w Oleszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.

Rozmowy papieża

„Rosyjskie siły zbrojne robią wszystko, co w ich mocy, aby rozwiązać problem dostaw w Oleszkach” - oświadczył wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencje RIA Nowosti. Podkreślił, że sytuacja w tym miejscu jest krytyczna, ponieważ Ukraina robi wszystko, co w jej mocy, aby zakłócić te dostawy.

W poniedziałek papież Leon XIV rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy. W wydanym komunikacie Watykanu podkreślono, że papież nawiązał do bardzo poważnej sytuacji w okupowanym przez Rosję mieście Oleszki.

Jeszcze podczas pobytu w Poliklinice Gemelli papież rozmawiał w piątek z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, apelując do niego o rozejm w celu umożliwienia dostaw pomocy dla ludności oraz bezpiecznej ewakuacji mieszkańców miasta.