RMF24

„Rosja jest gotowa dostarczyć Stanom Zjednoczonym dowolną ilość oleju napędowego przeznaczonego na eksport” - powiedział wicepremier Rosji ds. przemysłu obronnego i kosmicznego Alexander Novak. „Tyle, ile nasi partnerzy będą chcieli” - dodał, goszcząc w „Wiesti”, czyli głównym programie informacyjnym rosyjskiej telewizji państwowej.

W piątek, jak informuje agencja Reutera, wicepremier Rosji Alexander Novak przekazał, że trzy tankowce z rosyjskim olejem napędowym są już w drodze do Ameryki Północnej.

Dzisiaj w państwowej telewizji oświadczył, że Rosja jest gotowa dostarczyć Stanom Zjednoczonym dowolną ilość oleju napędowego przewidzianą przez Federację Rosyjską na eksport.

Tyle, ile nasi partnerzy będą chcieli... z wolumenu, który przeznaczamy na eksport. Możemy dostarczyć wszystko - powiedział Novak.

9 października prezydent USA Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Przywódcy uzgodnili wtedy, że Rosja dostarczy olej napędowy na rynek światowy i amerykański. Wzbudziło to oburzenie światowych liderów ze względu na to, że to zastrzyk finansowy dla rosyjskiej machiny wojennej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że „prezenty” dla rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w postaci złagodzenia sankcji nie doprowadzą do pokoju, a Rosja odpłaci za ustępstwa jeszcze większym terrorem.

Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 000 ton oleju napędowego, kolejne 500 000 ton w listopadzie, a następnie niezwłocznie kolejne 1 000 000 ton - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Zapowiedział, że dodatkowo „w zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii oleju napędowego, Rosja dostarczy w krótkim czasie kolejne 3 000 000 ton tego paliwa”. Łącznie uzgodniono zatem dostarczenie 4,8 mln ton tego paliwa. Miało to polepszyć nastroje w USA przed wyborami połówkowymi, gdyż zaledwie 33 procent Amerykanów pozytywnie ocenia pracę Donalda Trumpa. Aż 66 procent jest niezadowolonych z jego prezydentury. To najgorszy wynik w sondażach od początku jego drugiej kadencji.

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