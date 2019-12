Mężczyzna, który zaatakował w maju ambasadora Polski w Izraelu Marka Magierowskiego, został uznany za winnego napaści - podał portal Times of Israel. Nie jest znany jeszcze wymiar kary.

Mężczyzna, który zaatakował ambasadora Polski w Izraelu, został uznany za winnego/ Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Według portalu Times of Israel wyrok zapadł w niedzielę, z kolei według portalu dziennika "Haaretz" - w poniedziałek.

Zgodnie z aktem oskarżenia 65-letni Arik Lederman zatrzymał samochód ambasadora Magierowskiego przed ambasadą RP w Tel Awiwie i uderzył w dach auta. Magierowski otworzył okno, by zrobić zdjęcie mężczyźnie. Ten zaś otworzył drzwi samochodu i dwukrotnie opluł polskiego ambasadora.



W akcie oskarżenia dodano też, że Lederman myślał, że w aucie, który zatrzymał, byli pracownicy ambasady i nie wiedział, że był w nim Magierowski.

Polska strona nie wiedziała o zawartej ugodzie

Po zatrzymaniu przez policję, podczas przesłuchania, Lederman przeprosił za to, co się wydarzyło. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że jego rodzina doświadczyła Holokaustu i że do polskiej ambasady zwrócił się w sprawie zwrotu mienia. Oskarżył zarazem ochroniarza polskiej placówki dyplomatycznej, że ten użył wobec niego "pogardliwego określenia Żyd". Magierowski jednak wykluczył na Twitterze, by ochroniarz mógł się dopuścić niewłaściwego zachowania i niestosownego języka.



Lederman zaakceptował ugodę, zgodnie z którą akt oskarżenia obejmuje jedynie zarzut napaści. Wycofano zarzut grożenia ambasadorowi.



Haaretz informuje, że adwokat Ledermana Avi Abramoff zamierza zwrócić się o uchylenie wyroku.





Cytowana przez portal Haaretz prawniczka reprezentująca polską stronę powiedziała, że nie wiedziała o zawartej ugodzie.

Powinniśmy zostać poinformowani o ugodzie, choćby ze względu na koleżeńską uczciwość. Rozumiem, że zgodnie z prawem nie możemy sprzeciwić się umowie. Niemniej jednak umowę trudno zrozumieć - podkreśliła.



Haaretz pisze, że "przedstawicielka Polski uczestniczyła we wszystkich przesłuchaniach (w tej sprawie), powinna być poinformowana o ugodzie".

Zdecydowana reakcja polskiego MSZ