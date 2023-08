10,6 proc. wyniosła w lipcu inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen żywności i energii - podał Narodowy Bank Polski w najnowszym komunikacie. Podane przez NBP dane wskazują na niewielką obniżkę tego wskaźnika inflacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Narodowy Bank Polski opublikował dane o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2023 roku. Zgodnie z szacunkiem NBP inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 9,6 proc., wobec 10,3 proc. miesiąc wcześniej.

Z kolei inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (są one podatne na szoki podażowe czy zmiany sezonowe) wyniosła 13,7 proc., wobec 14,4 proc. miesiąc wcześniej.

NBP wyliczył także, że inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,6 proc., wobec 11,1 proc. miesiąc wcześniej.

"Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI (CPI oznacza Consumer Price Index - jest to wskaźnik wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - red.) pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka" - podał NBP w komunikacie.

Bank centralny podkreślił, że "najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii". "Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - stwierdzono w komunikacie NBP.

Dane GUS-u o inflacji

W poniedziałek GUS poinformował o tym, że "w lipcu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie żywności (o 1,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,1 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,34 pkt. proc. i 0,13 pkt. procentowych".

Wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,6 proc.), mieszkania (o 0,2 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt. proc., 0,05 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.