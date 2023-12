Groźby Huti

Wczoraj rzecznik jemeńskiego ruchu Huti ostrzegł, że wszystkie statki płynące przez Morze Czerwone w stronę Izraela staną się celem ataku , jeśli do Strefy Gazy nie zostanie dostarczona żywność. Ruch Huti jest wspierany przez władze Iranu.



Jeśli Gaza nie otrzyma żywności i leków, których potrzebuje, wszystkie statki na Morzu Czerwonym zmierzające do izraelskich portów, niezależnie od bandery, pod którą płyną, staną się celem dla naszych sił zbrojnych - powiedział rzecznik jemeńskich rebeliantów Jahja Sari.



Nasz zakaz wpływania na Morze Czerwone i Morze Arabskie obejmuje wszystkie statki kierujące się do izraelskich portów - podano w oświadczeniu Huti. Dodano, że decyzja ma skutek natychmiastowy.

Ostrzał izraelskich statków

Wspierani przez Iran rebelianci Huti prowadzą ostrzał Izraela i izraelskich statków na Morzu Czerwonym za pomocą rakiet i dronów dalekiego zasięgu. To odpowiedź na działania wojsk izraelskich przeciwko palestyńskiemu Hamasowi w Strefie Gazy.



Huti zaatakowali i przejęli kilka statków powiązanych z Izraelem na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab al-Mandab - szlaku morskim, przez który transportowana jest znaczna część światowej ropy naftowej.



W połowie listopada jemeńscy rebelianci porwali statek handlowy Galaxy Leader, który przewoził ładunek z Turcji do Indii. Już wtedy zapowiadali, że będą prowadzić ataki zarówno na statki pod banderą izraelską, jak i należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane.



Władze Izraela stwierdziły, że ataki na statki były "irańskim aktem terroryzmu" z konsekwencjami dla międzynarodowego bezpieczeństwa morskiego.



W czwartek resort skarbu USA nałożył sankcje na grupę osób i podmiotów za dostarczenie znacznych środków finansowych dla rebeliantów Huti.