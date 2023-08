Hiszpańskie media rozpisują się o niespodziewanym zdarzeniu w Walencji. W trakcie sekcji zwłok "ożył" mężczyzna uznany za zmarłego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdarzenie opisały m.in. lokalne media, powołując się na dyrekcję placówki medycznej. Podano, że niedoszły zmarły trafił na stół sekcyjny i podczas autopsji nagle oprzytomniał. Dziennik "Levante-EMV" napisał, że wprawiło to patomorfologów "w osłupienie i przerażenie".



Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Jeden z sąsiadów mężczyzny poinformował służby, że jego samotnie żyjący znajomy od długiego czasu nie otwiera drzwi swego mieszkania w bloku. Twierdził, że musiało mu się coś stać.



Służby ratownicze, które przyjechały na miejsce potwierdziły, że "w mieszkaniu na podłodze znaleziono osobę, która nie daje oznak życia". By zbadać przyczynę rzekomej śmierci, podjęto decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok.