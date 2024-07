Pierwsze powyborcze komentarze

Komentatorzy podkreślają, że to nie manifest polityczny Partii Pracy doprowadził do jej zwycięstwa, a historyczne błędy popełnione przez rządzącą od 14 lat Partię Konserwatywną.

Ja mam wrażenie, że ten skręt nie jest w lewo, w tym sensie, że Brytyjczycy z jakiegoś powodu odnaleźli w sobie miłość do socjalizmu. To jest bardziej: chcemy pozbyć się tych, którzy rządzili nami przez 14 lat, ta partia ma największe szanse stworzyć alternatywny rząd - powiedział Jakub Krupa, polski analityk pracujący dla brytyjskich mediów.

Piątkowa włoska prasa, pisząc o zwycięstwie Partii Pracy w wyborach do brytyjskiej Izby Gmin, podkreśla, że torysów po 14 latach rządów "zmiotła lawina". Zauważa, że w tym czasie Zjednoczone Królestwo "zbiedniało" i "skurczyło się". Nawet dzieci są teraz niższe niż w innych krajach - zaznaczono.

"Corriere della Sera" przywołuje słowa premiera Rishiego Sunaka z partii konserwatywnej, który cztery dni przed wyborami powiedział, że "Wielka Brytania jest lepszym miejscem do życia niż była w 2010 roku". Ale wyraźnie wierzył w to już tylko on, jeśli popatrzy się na policzek, jaki wymierzyli mu wyborcy. Bo prawda jest taka, że 14 lat rządów torysów doprowadziło Londyn na skraj upadku; w sensie dosłownym, ale także - co gorsza - w sensie moralnym - stwierdza publicysta włoskiego dziennika.

Jak dodaje, z powodu różnych niedostatków, "oczekiwana długość życia skróciła się o pół roku i nawet dzieci są teraz niższe niż w innych krajach". Autor komentarza wymienia największe problemy państwa: wzrost ubóstwa, cięcia w nakładach na opiekę społeczną, "zdewastowany sektor publiczny", służba zdrowia "praktycznie w zapaści", fatalny stan techniczny szkół. Podkreśla również, że nikt nie naprawia dróg, a "kąpiel w morzu albo w jeziorze grozi śmiercią, bo woda jest tak zanieczyszczona".

Z politycznego punktu widzenia najcięższą spuścizną są oczywiście konsekwencje brexitu - przypomina "Corriere della Sera". Ocenia, że była to "rewolucja, która zjadła swoje dzieci, bo po wyjściu kraju z UE partia konserwatywna weszła na drogę autodestrukcji". Przywołując kolejnych premierów z tej partii włoski publicysta stwierdza, że Boris Johnson został "przygnieciony przez brak umiejętności bycia kimś więcej niż genialnym komikiem".

Natomiast według "La Repubblica" Keri Starmer składa "normalne obietnice". Także ta lewicowa rzymska gazeta podsumowuje rządy torysów zaznaczając, że minęły pośród "skandali, błędów i zaniedbań". Cięcia w nakładach na usługi publiczne, brexit, kryzys na tle Covid-19- to podstawowe w ocenie dziennika przyczyny "katastrofalnie zakończonej" epoki torysów.

Parafrazując tytuł filmu "Toy story" stwierdza, że można by nakręcić "Tory story". Ale to nie byłaby kreskówka lecz raczej horror - dodaje.

Na łamach gazety wypowiada się brytyjski pisarz Robert Harris, podkreślając, że "Brexitem konserwatyści upokorzyli kraj i zostali ukarani". Jego zdaniem ich przegrana w wyborach to "koniec koszmaru".

"La Stampa" publikuje tekst brytyjskiego dziennikarza Billa Emmotta, który napisał: "Zapomnijcie o Borisie Johnsonie, Liz Truss, Davidzie Cameronie, Rishim Sunaku i o każdym brytyjskim polityku, którego twarz stała się znajoma w ostatnich latach". Nowe twarze zdominują międzynarodowy obraz kraju - dodał.

"Londyn oddaje się w ręce lewicy" - taki tytuł zamieszcza "Il Giornale", które pisze o "epokowym przełomie" w Wielkiej Brytanii. Prorządowy dziennik dodaje, że we Włoszech lewicowa opozycja "nie posiada się z radości".

Kim jest Keir Starmer?

Prawdopodobnie nowy premier Wielkiej Brytanii urodził się 2 września 1962 roku w Londynie.

Jest prawnikiem. W 2020 roku został przewodniczącym Partii Pracy.

System polityczny w Wielkiej Brytanii / Maciej Zieliński / PAP

Rishi Sunak zasiądzie w Izbie Gmin

Premier Wielkiej Brytanii i lider Partii Konserwatywnej Rishi Sunak obronił mandat poselski w wyborach do Izby Gmin, ale w związku z poważną porażką konserwatystów w piątek ustąpi ze stanowiska premiera i zapewne także z funkcji lidera partii.

Sunak, który od 2015 roku reprezentuje okręg Richmond w hrabstwie North Yorkshire, sam, według przedwyborczych prognoz, nie mógł być pewny obronienia mandatu. Ostatecznie otrzymał nieco ponad 23 tys. głosów, podczas gdy kandydat Partii Pracy, który zdobył drugie miejsce - niespełna 11 tys.

Po ogłoszeniu wyników w okręgu, Sunak odniósł się do wyników w całym kraju. Przyznał, że Partia Konserwatywna przegrała i pogratulował liderowi Partii Pracy Keirowi Starmerowi wygranej. Zapowiedział, że w piątek w Londynie powie więcej na temat dalszych planów, choć zapewnił, że zamierza nadal reprezentować swój okręg w Izbie Gmin.

Rishi Sunak / ANDY RAIN / PAP/EPA

Nigel Farage po raz pierwszy w Izbie

Nigel Farage, lider prawicowo-populistycznej partii Reform UK, a wcześniej przez lata główny orędownik wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w brytyjskich wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski i po raz pierwszy będzie zasiadał w Izbie Gmin.

Farage kandydował w okręgu Clacton we wschodniej Anglii i uzyskał ponad 21 tys. głosów, podczas gdy pod względem poparcia kandydat Partii Konserwatywnej niespełna 13 tys. Jest on jak na razie drugim kandydatem Reform UK, który wygrał w swoim okręgu.

Nigel Farage / ANDY RAIN / PAP/EPA

Wcześniej mandat poselski obronił jedyny dotychczasowy poseł tej partii Lee Anderson. Według sondaży exit poll, partia Reform UK zdobędzie 13 mandatów. Liczenie głosów w pozostałych okręgach, w których według tych prognoz mają wygrać kandydaci Reform UK, jeszcze trwa.

Farage po raz ósmy startował w wyborach do Izby Gmin, ale dopiero po raz pierwszy udało mu się zdobyć mandat. W czasie, gdy Wielka Brytania była w UE, Farage kilka razy zdobywał mandat eurodeputowanego, co wynikało z faktu, że w brytyjskich wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązywała ordynacja proporcjonalna. Jest ona znacznie korzystniejsza dla mniejszych partii niż ordynacja większościowa, która obowiązuje w wyborach do Izby Gmin.