"Jestem jedynym polskim kandydatem na liście do prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej" – przekazał RMF FM eurodeputowany Andrzej Halicki. Wcześniej przewodniczący EPL-u Manfred Weber w imię „równowagi płci” wpisał na listę także Ewę Kopacz, mimo że polska delegacja wybrała Halickiego. Jutro odbędą się wybory władz EPL-u. Nieoficjalnie rozmówcy dziennikarki RMF FM informują, ze Manfred Weber zostanie ponownie szefem Europejskiej Partii Ludowej, a Andrzej Halicki - wiceprzewodniczącym tej frakcji. To najbardziej prawdopodobna układanka personalna w EPL-u.

Andrzej Halicki / Piotr Polak / PAP

Polacy, którzy po Niemcach są najliczniejszą narodową delegacją w EPL, zabiegają o wpływy, ale Niemcy nie zawsze chcą zrezygnować z władzy. W polskiej delegacji nie ma jednak mowy o próbie "zdetronizowania" Niemców poprzez sojusz z Hiszpanami i Rumunami - dwiema po polskiej delegacji największymi grupami narodowościowymi w EPL-u. Chociaż nowi europosłowie mają ambicje.

Trzeba się rozpychać, to jest normalne w polityce. Każdy próbuje uzyskać najlepszy status dla swojej grupy narodowościowej - mówi europoseł PO Michał Wawrykiewicz. Niemcy natomiast próbowali w imię "równowagi płci" - wbrew polskiej delegacji - wpisać na listę kandydatów do prezydium eurodeputowaną Ewę Kopacz. Zostało to odebrane wśród polskich eurodeputowanych PO-PSL jako próba osłabienia Polaków w EPL-u i wbijania klinu w polską delegację. Ostatecznie Halicki potwierdził, że to on jest na liście.

Podkreślił również, że polska delegacja zabiega także o szefostwo "nie jednej, a co najmniej dwóch" komisji w PE z puli przepadającej EPL- owi oraz o kilku koordynatorów. Do tej pory funkcje te były zdominowane przez niemieckich eurodeputowanych.

Polacy chcą też przekształcenia dotychczasowych podkomisji ds. zdrowia i obrony we właściwe pełnoprawne komisje. Z wypowiedzi Halickiego wynika, że w polu zainteresowania polskiej delegacji są mocne komisje ekonomiczne czy związane z obronnością.

Przed nami wyzwania: prezydencja, negocjacje budżetowe, tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, transport, rolnictwo - wylicza Halicki.

