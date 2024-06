Jeśli działania zarządu PKP Cargo się nie zmienią, będziemy protestować - zapowiada w rozmowie z reporterką RMF FM przedstawiciel Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Spółka jest w dramatycznej sytuacji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kolejni pracownicy PKP Cargo są kierowani na tzw. nieświadczenie pracy - docelowo ma to być do 30 proc. zatrudnionych.

Do tej pory na nieświadczenie pracy spółka skierowała ponad 10 procent załogi. To ma być jeden ze sposobów na poradzenie sobie z fatalną sytuacją finansową spółki nadzorowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Pan Wojewódka pod parasolem ministra Kimczaka przyszedł do spółki i zachowuje się jak rzeźnik. Chce się zemścić na pracownikach i na związkach zawodowych za to, co się dzieje w spółce. A do tego, w jakiej sytuacji jest spółka, doprowadziły zarządy - powiedział reporterce RMF FM Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Na dzisiaj związkowcy zapowiedzieli konferencję prasową.

Polregio ma zatrudnić do 300 pracowników PKP Cargo

PKP Cargo poinformowało dzisiaj, że Polregio ma zatrudnić do 300 pracowników PKP Cargo.

"Polregio S.A. oraz PKP Cargo S.A. podpisały list intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP Cargo (...). Program wsparcia nowego zatrudnienia dla pracowników PKP Cargo S.A. będzie realizowany już od czerwca br. i w nadchodzących miesiącach obejmie do 300 osób w grupach zawodowych zatrudnionych w zespołach drużyn trakcyjnych, drużyn manewrowych, rewizji technicznej oraz w obszarze utrzymania i napraw taboru" - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy PKP Cargo Krzysztof Losz.

Jak wskazał p.o. prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka, cytowany w komunikacie, dzięki zapewnieniu miejsc pracy w Polregio dla pracowników PKP Cargo osoby, które nie mają zapewnionej pracy w PKP Cargo, będą mogły znaleźć długoterminowe zatrudnienie w swoich zawodach.

"To bardzo ważne, że możemy zaproponować naszym pracownikom takie rozwiązania - dzięki czemu budujemy wspólnie realną kolejową solidarność. Podkreślam, że wszelkie podejmowane przez zarząd PKP Cargo S.A. działania mają na celu faktyczne uzdrowienie sytuacji naszej spółki oraz przede wszystkim długoterminowe utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy. Wszystkie one podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i zakładowego oraz w ramach rzeczywistego dialogu społecznego prowadzonego obecnie w PKP Cargo S.A." - wskazał Wojewódka.

Polregio i PKP Cargo

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, z 26-procentowym udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 1750 pociągów, zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na około 1950 stacjach. W 2023 roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 100 mln pasażerów. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50 proc. i jeden udział), a pozostałymi akcjonariuszami są samorządy wojewódzkie.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP S.A., która ma 33,01 proc. akcji.

W 2012 r. według masy przewiezionych ładunków udział Grupy PKP Cargo wynosił 50,4 proc., a według pracy przewozowej 60,2 proc., podczas gdy w 2023 r. udział ten spadł do 33,1 proc. według masy i 33,9 proc. według pracy przewozowej.

W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło 82,10 mln zł zysku wobec 148 mln zł w 2022 r. W I kwartale 2024 r. Grupa miała 118 mln zł straty wobec 104 mln zł zysku w I kwartale ub.r. Przychody z działalności operacyjnej spadły natomiast do 1,19 mld zł z 1,58 mld zł w I kwartale 2023 r.