Elon Musk wywołał spore poruszenie gestem, który pokazał, przemawiając na wiecu w Capital One Arena z okazji inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Według części komentatorów biznesmen zaprezentował tzw. "salut rzymski", czyli pozdrowienie stosowane niegdyś przez nazistów czy faszystów. Inni eksperci wskazują jednak tylko na niezręczność zajścia i nie przypisują Muskowi złych intencji.

Rzeczony gest Elona Muska, wykonany w trakcie przemówienia w Waszyngtonie / ANGELA WEISS/AFP / East News

Podczas przemówienia w Capital One Arena Elon Musk, jeden z najbliższych współpracowników nowego prezydenta USA, dziękował Amerykanom za umożliwienie Donaldowi Trumpowi powrotu do Białego Domu, po czym dwukrotnie prawą ręką uderzył się w lewą pierś i wyciągnął do przodu ramię z otwartą dłonią.