Francuscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wszedł do konsulatu Iranu w Paryżu i groził, że wysadzi się w powietrze. O sprawie informowała agencja Reutera. Pierwsze doniesienia mówiły, że mężczyzna ma przy sobie materiały wybuchowe.

Policja w okolicach irańskiego konsulatu w Paryżu / MIGUEL MEDINA/AFP/East News / East News

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 11. Około 60-letni mężczyzna irańskiego pochodzenia wszedł do konsulatu Iranu w Paryżu. Reuters podawał, że ma przy sobie granat i kamizelkę z materiałami wybuchowymi. Budynek otoczyła policja. Po paru godzinach sprawca zamieszczania opuścił placówkę i został zatrzymany. Okazało się, że nie miał przy sobie ładunków.

Gazeta "Le Parisien" cytuje świadków, którzy mówią, że mężczyzna, będąc w budynku, ciągnął po ziemi flagi i powiedział, że chce pomścić śmierć swojego brata. Zdaniem telewizji BFM, która powołała się na śledczych, miał on "stracić poczytalność".