36-latek, powiązany z przestępczością narkotykową i licznymi kradzieżami, podczas interwencji policyjnej wyciągnął spod bluzy miecz z blisko 80-centymetrowym ostrzem i zaczął nim grozić policjantom. W momencie zatrzymania miał przy sobie ponad 100 gramów narkotyków. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci w Namysłowie (woj.opolskie) ustalili, że w sobotni wieczór na terenie miasta ma przebywać mężczyzna ze znaczną ilością narkotyków.

Kiedy mężczyzna zobaczył zbliżających się do niego policjantów, wyciągnął schowany pod bluzą miecz z blisko 80 centymetrowym ostrzem i zaczął grozić policjantom, że ich zabije.

Śledczy wezwali mężczyznę do odłożenia miecza i wykonywania ich poleceń, lecz ten nie reagował i tylko potęgował swoją agresję. Kiedy policjanci nie reagowali na jego groźby, okazały mężczyzna postanowił uciec wskakując do rzeki. Policjanci wyciągnęli go i zatrzymali. 36-latek usłyszał 3 zarzuty. W momencie zatrzymania miał przy sobie ponad 100 gramów narkotyków. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

36-letni mieszkaniec Namysłowa usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości środków psychotropowych, a takżę kierowania gróźb pozbawiania życia wobec policjantów oraz licznych kradzieży sklepowych na terenie powiatu namysłowskiego.

Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, w oczekiwaniu na rozprawę sądową.