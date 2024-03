Do nietypowej sytuacji doszło podczas mszy w Niedzielę Palmową w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka. Nie przeczytał on przygotowanej homilii. To prawdopodobnie rezultat przedłużających się zdrowotnych problemów papieża, który od ponad miesiąca ma kłopoty z gardłem.

Papież Franciszek / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA Na początku mszy na placu Świętego Piotra z udziałem około 25 tysięcy osób papież mówił osłabionym głosem. Następnie przeczytane zostały fragmenty Ewangelii, a potem msza była kontynuowana - bez papieskiej homilii. Przez ostatni miesiąc papież zmagał się z przedłużającym się przeziębieniem i często nie czytał tekstów wystąpień z powodu kłopotów z głosem. Msza w Niedzielę Palmową, upamiętniającą wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozpoczęła się na placu przed bazyliką watykańską od procesji z gałązkami oliwnymi i palmami. Dzień ten otwiera obchody Wielkiego Tygodnia. Wielki Tydzień pod przewodnictwem papieża Po raz dwunasty papież Franciszek będzie przewodniczyć uroczystościom Wielkiego Tygodnia. W środę Franciszek spotka się z wiernymi na audiencji generalnej. W Wielki Czwartek rano będzie przewodniczyć Mszy Krzyżma w bazylice watykańskiej. Zgodnie z tradycją wprowadzoną na początku pontyfikatu w 2013 roku popołudniową mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Triduum Paschalne Franciszek odprawi poza Watykanem. W tym roku odwiedzi oddział rzymskiego więzienia Rebibbia dla kobiet. Spotka tam także z więźniarkami i pracownikami zakładu karnego - poinformowała Prefektura Domu Papieskiego. W Wielki Piątek w bazylice Świętego Piotra papież będzie przewodniczyć o godzinie 17 nabożeństwu Męki Pańskiej. Tak, jak od czasów pontyfikatu św. Jana Pawła II, homilię wygłosi kaznodzieja Domu Papieskiego, 89-letni obecnie kardynał Raniero Cantalamessa. O 21:15 rozpocznie się Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża. W zeszłym roku nie mógł on uczestniczyć w tym nabożeństwie, ponieważ wracał do zdrowia po pobycie w szpitalu, do którego trafił z powodu zapalenia oskrzeli. W Wielką Sobotę w bazylice watykańskiej o 19.30 odbędzie się papieska msza Wigilii Paschalnej, najdłuższa w roku liturgicznym. Świątynia zostanie udekorowana kompozycjami kwiatowymi, wykonanymi we współpracy z mistrzami florystyki z centrum biotechnologii w miejscowości Naklo w Słowenii. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 10 na udekorowanym tysiącami kwiatów z Holandii placu Świętego Piotra Franciszek będzie przewodniczyć uroczystej mszy. Po niej w południe z głównej loggii bazyliki w obecności dziesiątek tysięcy osób wygłosi wielkanocne orędzie, którego, jak co roku, zasadniczą częścią będzie modlitwa o pokój, pojednanie i zaprzestanie przemocy na świecie. Następnie papież złoży świąteczne życzenia i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. W Wielki Tydzień w Rzymie oczekiwana jest rekordowa liczba turystów i pielgrzymów. Według prognoz branży turystycznej przybędzie ponad milion osób. Zobacz również: Lew górski zaatakował dwóch braci. Jeden z nich nie żyje

