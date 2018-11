Finowie mają co robić. Kraj ten w 78 proc. pokrywają lasy. Ileż to liści do grabienia? Niezrażeni chwytają za grabie i pędzą sprzątać lasy. A wszystko to za sprawą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trump, który podał mieszkańców Finlandii za przykład godny naśladowania.

