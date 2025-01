Chiny tworzą gigantyczny kompleks, który zdaniem amerykańskiego wywiadu będzie służył jako centrum dowodzenia wojskiem. Baza ma być dziesięciokrotnie większa niż Pentagon, a w jej obrębie powstają m.in. bunkry, które wytrzymają wojnę nuklearną.

Wojskowe miasto

To w zasadzie całe miasto, którego przeznaczeniem będzie zarządzanie armią i chronienie najważniejszych oficjeli Chin. Zdjęcia satelitarne obiektu położonego w pobliżu Pekinu ujawnił "Financial Times", a pokazują one budowę, która rozciągnięta jest na powierzchni ponad 600 hektarów.

W środku znajdują się głębokie wykopy, które - jak oceniają eksperci - ukryją potężne bunkry, zdolne dać schronienie głównodowodzącym nawet w obliczu konfliktu nuklearnego. Na obszarze pracują też dźwigi, które prawdopodobnie pomagają w konstruowaniu podziemnych sal i tuneli.

"Pekińskie miasto wojskowe" - jak nazwano projekt - ma przyćmić rozmachem Pentagon i to zdecydowanie. Szacuje się, że obiekt będzie dziesięciokrotnie rozleglejszy niż amerykańskie centrum dowodzenia, uchodzące za największe na świecie.

Chiny szykują się do wojny

Jak zauważają media, na chińskich stronach internetowych nie ma żadnych oficjalnych wzmianek o tym miejscu i to wszystko w obliczu potężnego kryzysu budowlanego, jaki dotknął Chiny. Pekin zablokował także publiczny dostęp do tego obszaru.

Fotografie, do których dotarł "FT", ujawniają, że prace rozpoczęły się w połowie 2024 roku. Przewiduje się, że Pekin może chcieć zakończyć budowę w roku 2027, gdy Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie przygotowywać się do obchodów stulecia swojego istnienia.

Wywiad USA ocenia, że do tego czasu przywódca ChRL Xi Jinping nakazał swoim planistom opracowanie strategii aneksji Tajwanu. Stanowiłoby to jedno z poważniejszych wyzwań dla Stanów Zjednoczonych, uzależnionych od mikroczipów produkowanych w Tajpej.