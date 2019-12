Pan Łukasz - Polak, który był w grupie osób próbujących powstrzymać terrorystę po ataku na London Bridge - wydał oświadczenie dotyczące tamtych dramatycznych wydarzeń. Napisał, że w momencie ataku działał instynktownie, a teraz dochodzi do siebie i prosi o uszanowanie jego prywatności. Przyznał też, że - wbrew temu, co początkowo pisano - to nie on używał do walki z zamachowcem kła narwala.

REKLAMA